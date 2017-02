Podnikateľ z Komárna: Aj tak budem rozdávať bezdomovcom jedlo!

Marián sa rozhodol pomáhať sociálne slabým a bezdomovcom na požiadanie svojho priateľa začiatkom januára. Pod jeden z mostov v Komárne pravidelne nosí ľuďom stravu a ošatenie. „Pomáhal som im aj predtým, no nie až v takomto rozsahu," tvrdí Marián. V poslednom čase však narazil na úrady.

„Zavolali mi z hygieny a informovali ma, že nespĺňam isté kritériá, ako sú chýbajúce rukavice pri výdaji stravy, že nemáme stoly a stoličky, že jedlo je vraj viac ako tri dni staré. A tiež chceli vedieť, či tí, ktorí jedlo rozdávali, mali zdravotné preukazy," vracia sa k problémom Marián.

„Navyše v ten istý deň, ako mi volali, nabehla hygiena do prevádzok dvoch mojich priateľov, ktorí mi pomáhali so stravou, a vykonala kontrolu. Jednému prevádzku aj zatvorili. Teraz mi už viaceré firmy nechcú dať jedlo, pretože sa boja. Ak však nedáme týmto ľuďom najesť sa takto, budú si hľadať potravu po kontajneroch. A to už nikomu neprekáža, že pri tom, ako vyberajú jedlo zo smetiakov, nemajú rukavice ani preukaz, že jedlo je staré a pre mnohých ľudí už takmer nekonzumovateľné," pýta sa Komárňan.

V meste sa však povráva, že on sám mal mať nejaké infekčné ochorenie. „Najnovšie správy odhalili, že som minulý rok trpel chorobou špinavých rúk... Áno, kto nič nerobí, ruky si neušpiní. Je to tak, sám som sa liečil. Nie je to len tak, byť s ľuďmi na ulici,“ komentoval informáciu. Tvrdí, že „nikoho nikdy neohrozil a jedlo rozdával čistou rukou," prezradil Marián, ktorý nemá ani ambície ísť do politiky, ako si niektorí myslia: „V žiadnom prípade!"