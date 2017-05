Policajná naháňačka so streľbou: Vo Váhu skončilo auto unikajúceho mladíka aj policajti

Dráma sa začala okolo desiatej večer na jednej z križovatiek v Kolárove, kde Marián (30) nezastavil na stopke. Zrejme sa už priveľmi venoval myšlienke, ako bude so svojou priateľkou, za ktorou sa ponáhľal.

Policajná hliadka, ktorá si všimla jeho priestupok, ho chcela zastaviť, no on to v pláne nemal. A dobre vedel prečo. Mal totiž súdom nariadený zákaz viesť motorové vozidlá. A to až dvakrát. Jeden do januára 2018 a druhý do februára 2020. Začala sa teda naháňačka, pri ktorej padli aj štyri varovné výstrely do vzduchu zo služobnej zbrane policajta.

Útek zakončila voda

Po šialenej asi 14-kilometrovej jazde sa Marián rozhodol uniknúť policajtom poza hrádzu, popri rieke. To ale netušil, čo ho tam čaká. Zvýšená hladina vody zatopila lesnú cestu, po ktorej chcel ujsť, a tak so svojou octáviou zostal po asi 300 metroch bezmocne stáť v metrovej vode. Vo vode po zbesilej naháňačke skončilo aj policajné auto. Marián sa síce ešte snažil utekať po vlastných, lenže policajtom neušiel a skončil nielen s putami na rukách, ale aj v policajnej cele.

„Keď nás volali bolo čosi po pol jedenástej večer. Jeho už mali v putách. Zrejme bol vystresovaný, lebo nič nehovoril. Aj sme sa čudovali, ako mohol prejsť 300 metrov cez takmer meter vysokú vodu,“ usmieval sa Ladislav Illéš, ktorý mladíkovo auto, ale aj vozidlo polície so svojím traktorom vyťahoval. „Muž bol obvinený z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade dokázania viny mu hrozí za tento prečin trest odňatia slobody až na 2 roky,“ doplnila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.