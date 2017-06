Policajní šéfovia prehovorili: Ako je to so streľbou na auto tínedžerov, pri ktorej zahynul Tomáš († 17)

Prečo strieľali? Túto otázku si kladie verejnosť v prípade tragickej policajnej naháňačky v Banskobystrickom kraji. Vodič Michal na výzvy policajtov zastaviť auto nereagoval, a životom na to doplatil jeho sedemnásťročný kamarát Tomáš. Na sociálnych sieťach sa objavili dohady o tom, prečo policajti nepoužili zastavovacie pásy a prečo nepostupovali inak.

Bol postup polície v tomto prípade správny?

Ľubomír Ábel: Takýto prípad treba vždy posudzovať individuálne. Nemám všetky informácie o tom, aká bola momentálna situácia. Jedno je isté – celá táto udalosť mala vývojové štádium. Vznikla hrubým porušením zákona o cestnej premávke. Posúdiť, či to bol ten okamih, po tých niekoľkých kilometrov prenasledovania tohto vozidla, je veľmi ťažké a to je predmetom vyšetrovania, ktoré prebieha zo strany inšpekcie a kde polícia poskytuje maximálnu súčinnosť. Netreba zdôrazňovať, že táto zložka nie je pod prezidentom policajného zboru. Majú náležitú personálnu a technickú výbavu nato, aby dokázali prešetriť takúto udalosť. Oprávnenie na takýto zákrok polícia má, samozrejme za určitých okolností, a práve tie tvoria momentálne gro vyšetrovania. Boli otázky, či takéto zákroky trénujeme. Pre nás to nie je prioritou, pretože neučíme policajtov aby za použitia zbrane zastavovali vozidlo.

Marián Magdoško: Je to mimoriadne nepríjemné a nikomu to neprajem. Zahynul mladý chalan. Ale viem sa aj vcítiť do kože kolegu, ktorý použil zbraň. Jedna novinárka na tlačovej besede povedala: Keby ste ho neboli naháňali, on by neutekal. To bola absolútne nekompetentná osoba. Začalo to úplne opačne! Auto porušovalo predpisy, nezastavilo na výzvu, preto ho začalo policajné auto prenasledovať. Nie že sme si zmysleli, že ideme niekoho naháňať.

Nedala sa situácia riešiť inak ako so zbraňou?

Ľubomír Ábel: Je to individuálne. Určite sú aj iné možnosti. Pokiaľ by bolo viacero hliadok v danom teritóriu, bola by tam možnosť, že sa vytvorí nejaká prekážka. Hypoteticky, hovoríme o alternatívach. Voči nedisciplinovaným vodičom polícia nevyužíva len jedno riešenie, že hneď strieľa. V tomto prípade mala polícia s týmto vozidlom aj vodičom určité skúsenosti v negatívnom slova zmysle. Druhá vec bola, že vodič podľa výpovedí ohrozoval posádku a porušoval pravidlá cestnej premávky. Čo by do určitej miery napĺňalo zákonnosť použitia toho oprávnenia.

Marián Magdoško: Či sa to dalo urobiť inak sa bude vyšetrovať. Po vojne je každý generál. Ja sa čudujem aj niektorým bývalým kolegom, ktorí sú teraz veľmi múdri. Sedia za stolom a tam rozoberajú, čo mali, mohli, nemohli urobiť. Treba povedať, že policajt sa v takej chvíli musí rozhodovať rýchlo. Sme múdri, lebo zomrel človek a je to obrovská tragédia...Ale čo ak by to nechali tak a to auto by niečo spôsobilo a zistilo by sa, že ho polícia prenasledovala a nejako nezastavila? Zas by bola za neschopnú polícia. A v akčných filmoch vidíme, že sa to dá...Ale v takých filmoch sú kaskadéri. To sa nedá absolútne porovnávať.

V akom stave je výstroj, ktorú v súčasnosti využívajú policajti?

Ľubomír Ábel: O tomto nemám až taký prehľad. Ale poviem vám, ako to vidím ja z toho manažérskeho postu. Prezídium nemá právnu subjektivitu, my nemáme kvázi svoj rozpočet. Napríklad česká polícia má, oni si ľudovo povedané, hospodária s nejakým rozpočtom, majú väčšiu zodpovednosť ale aj pružnosť.

Marián Magdoško: Tento minister nastupoval po vládach, ktoré robili príliš veľké šetrenia aj na úkor policajného zboru. Takže keď nastupoval Kaliňák v roku 2012, mali sme prázdne sklady z hľadiska výstrojných súčiastok, bolo potrebné meniť vozový park. Nehovorím ani o zbraniach, ktoré dostal policajný zbor ešte dávno, niekedy v roku 1990 a v podstate bolo nutné meniť niektoré veci, niektoré veci sa aj obmenili, to je fakt, za to sa mu treba poďakovať, to je neodškriepiteľné, lebo sú to hmatateľné veci. No ale na druhej strane podľa mňa pretože absentuje takýto materiál, my stále máme policajta ako keď som ja nastúpil v roku 1982 ako mladý policajt a som mal vysielačku, pištoľ, brašňu a obušok, presne ten istý čierny, ktorý je dnes. Tak čo sa pohlo mimo toho, že sme vymenili zbrane za nové, fajn, to ďakujeme, ale z hľadiska výzbroje policajta sa nezmenilo vôbec nič.

A čo takzvané zastavovacie pásy?

Ľubomír Ábel: Máme ich, ale nie je to jediná technologicky zastaralá vec. Jedna výbava pásov váži asi 30 kilogramov. Je určená výlučne na zastavovanie vozidiel po príprave. To znamená, že polícia vyhlási bezpečnostnú akciu, kde sa predpokladá, že páchatelia sa môžu pohybovať na motorových vozidlách a tie bude treba zastaviť. Teritórium obsadí dostatočné množstvo hliadok. Prenosnými dopravnými značkami sa zúži vozovka, aby vodič unikajúceho vozidla musel spomaliť. To je úsek, kde sa uloží pás. Predstavte si, že by polícia vyhodila pás za jazdy. Veď by mohol usmrtiť nevinných. Napríklad v Kanade polícia vyzve vodiča, aby zastavil. Ak to nerešpektuje, strieľa. Nie ako u nás, kde aj v tomto prípade boli použité tri varovné výstrely.

Marián Magdoško: Zastavovacie pásy by malo mať každé jedno policajné vozidlo.

Kedy sa situácia zmení a polícia dostane novšiu výstroj?

Marián Magdoško: Aj ja sám by som rád vedel, kedy sa to zmení. Vedieme vnútorne diskusiu. Úprimne vám môžem povedať, že na tieto témy dosť často aj s policajným prezidentom aj s ministrom hľadáme riešenia. Nie vždy sa zhodneme v názoroch, ale osobne si myslím, že slovenskí policajti by si zaslúžili pracovať s lepšou technikou, ako máme dnes k dispozícii. Ja viem, že nejde všetko naraz, preto hovorím, že možno by bolo dobré v takej zložke, ako je polícia, zaviesť povinnosť pre každého ministra, že sa musí investovať do určitej komodity, ktorú polícia používa. Aby sa nemohlo stať, že príde jeden minister, ktorý v úvodzovkách, bude meniť len nábytky v kanceláriách, ale technika, ktorú používajú policajti nebude tým pádom vymenená možno aj 10 rokov.

Čo vo výbave treba vymeniť?

Marián Magdoško: Napríklad gumený obušok, čo používajú policajti. Ja neviem, či ho používa ešte nejaká polícia, myslím si že už ani veľmi nie. Väčšinou už používajú drevené tyče s rukoväťou alebo teleskopické obušky. Samozrejme, na to potrebujú policajti mať výcvik lebo to sú obranné tyče iného charakteru ako je gumený čierny obušok, ale sú účinnejšie. Dnes je tá služba náročnejšia, síce nám klesá trestná činnosť, ale páchanie trestných činov je brutálnejšie.

V čom je náročnejšia?

Marián Magdoško: Nie je nič výnimočné, ak policajt ide na bytové násilie a musí byť mimoriadne opatrný, lebo páchateľ ho napadne nožom alebo sekerou. Na druhej strane, pri dnešných bytoch, ak by tam policajt použil zbraň, tak môže ublížiť aj ďalším zúčastneným osobám, možno aj sebe alebo kolegovi. Čiže zase musí byť iná taktika zákroku a mal by byť lepšie technicky vybavený. Služobné zákroky sú dnes robené takým štýlom, že je v nich používaná fyzická sila. A teraz je problém, že tej fyzickej sily bolo použitej veľa, poškodený je dobitý, podľa neho to samozrejme urobili policajti. Policajti sa bránia, že oni to neurobili, sú problémy s dokazovaním, je obviňovaná inšpekcia zo zametania prípadov pod koberec...Napríklad aj okolo toho príkladu diskutujeme - zastavovacie pásy, tak isto je to vec, s ktorou by malo byť vybavené každé jedno policajné vozidlo pre prípad, že sa nám také niečo stane a potrebovali by sme to použiť. Tých peňazí je dosť, ale ak si neurčím správne priority, tak nestihnem ten materiál obmeniť, je to morálne zastaralé niekedy až nefunkčné. Je toho veľa, veď my sa bavíme dneska, policajti používajú, ľudovo poviem - „slzák“, ktorý je vlastne aerosolový rozprašovač. V prípade, že fúka vietor, plačeme všetci, len páchateľ nie keď stojí proti vetru. Ale sú aj prúdové slzáky. Tie slovenská polícia nemá.