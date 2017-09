Poplach medzi poľnohospodármi: Počasie nám berie prácu a ešte aj zvyšuje ceny ovocia!

Musia znižovať stavy ľudí

Neúroda a s ňou spojené straty nútia ovocinárov znižovať stavy ľudí v sadoch. „Nepoznám u nás ovocinárov, ktorí by to neurobili. Ako prví boli na rade sezónni pracovníci, mnohí však siahli aj na svojich zamestnancov, ba našli sa i takí čo rozpredávali časť techniky,“ hovorí smutne Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie Slovenska.

Ovocie zdraželo

Pre problémy s počasím zdraželo ovocie už od prvovýrobcov. Týka sa to prakticky každého druhu.

Ceny od prvovýrobcov tento rok vyzerali a vyzerajú takto:

jablká – v závislosti od odrôd zvýšenie od 0,45 do 1,00 € čo je 10 až 12 %

broskyne – zvýšenie o 0,75 € do 0,90 € čo je čosi viac ako 11 %

marhule – zvýšenie o 17 %

jahody – ceny boli vyššie o 15 %

slivky – v závislosti od toho, či sa použili na kvas, alebo na predaj, rovnako tak, či sú od nás, alebo zo zahraničia, v globále však budú drahšie asi o 10 %

hrušky – tých je u nás málo, Slovensko je odkázané na dovoz a ceny sú limitované od tamojších

Aj hrozna a vína je menej

Výkyvy počasia zasiahli aj vinohrady. Takže aj keď sa vo veľkom rozbehli oberačkové slávnosti a vinobrania, nie všetci majú dôvod na úsmev. „Jarné mrazy sa podpísali na niektorých lokalitách stratami okolo 5 %, ľadovec a sucho ďalšími asi 5 až 10 %. Múdrejší budeme v však až v polovici októbra, lebo dovtedy ešte môže prísť aj dlhšie trvajúci dážď, ktorý zahnívaním plodov spôsobí ďalšie škody,“ skonštatoval výrobný riaditeľ Château Topoľčianky Miloš Ševčík.

Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku, potvrdzuje straty. "Úroda bude tento rok asi o tretinu menšia ako počas minulého roka, keďže pôsobili jarné mrazy a to najmä v oblasti Malých Karpát a na južnom Slovensku. Na druhej strane, to hrozno, ktoré sa podarilo zachrániť, bude lepšej kvality, najmä čo sa týka bielych vín. Ak na jeseň vydrží počasie, bude to veľmi dobrý ročník. Hrozna a teda aj vína bude však menej, preto sa to môže, aj keď nie výrazne, odraziť aj na cene," uúpozorňuje.

Trochu inú skúsenosť a názor má pezinský vinár Ján Hacaj. „Máme za sebou extrémne suché a horúce leto. Rastlina teda prežíva šok. Ukázalo sa však, že vinič to veľmi dobre znáša, keďže má hlboké koreňové systémy. Problémom je skôr premnožená zver, ako daniele a diviaky. Myslím ale, že tento rok môžeme počítať s dobrým ročníkom. Úroda je lepšia než minulý rok, kedy na jar spôsobili škody jarné mrazy," vysvetľuje.

Aspoň o zemiaky sa nemusíme báť!

Za ovocie sme si priplatili, ešte že zemiaky nie sú až také ohrozené! Podľa pestovateľov pod Tatrami je tohtoročná úroda zemiakov priemerná, vyznačuje sa však kvalitou. "Samotný zber však ide pomalšie, komplikuje ho počasie," povedal nám Jaroslav Mačák, predseda družstva Slovsolanum v Spišskej Belej. Podľa neho u nás ubudlo veľkých pestovateľov a pribudli tí menší.

Cena za kilogram zemiakov má byť na úrovni 30 centov.

