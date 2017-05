Záhadné UFO nad Trenčínom: Niečo pre milovníkov paranormálnych javov

Video má množstvo komentárov, nechýbajú ani vtipné narážky na slovenskú politickú scénu. „Možno už aj mimozemšťania sa prišli pozrieť na kapitána Danka,“ komentoval na sociálnej sieti Peter. „Danko kontroluje poštu, má špeciálne senzory,“ pridala Anna. „Strážcovia galaxie na rutinnej rannej kontrole, všetko v poriadku v našom kúte galaxie,“ napísal Mateo. „Veru, konečne by to tu mal niekto z inej galaxie všetko vyplieskať. Lebo tomuto národu už nie je pomoci,“ dodal Martin. „Zistili, že sú na Slovensku, tak radšej išli preč,“ pokračoval Jaroslav. „Keby niečo také vidím, hučím ako malé decko. Keďže na videu nie je žiadna reakcia od natáčajúceho, pochybujem, že je to reálne,“ komentovala racionálne Sonka.

Administrátor trenčianskej facebookovej skupiny, ktorá má video na stránke tvrdí, že prišlo z fejkového účtu. „Je to tam z recesie. Nemal som čas to preverovať, jedná sa o srandu či hoax! Dotyčná osoba za zľakla a zmazala profil,“ dodal administrátor. „Pochybujem, že je to fejk,“ nedala sa presvedčiť Nikola.