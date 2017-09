Sebastiánkovi (†2) najbližší už poznajú pravdu: Synček nám mrzol polonahý pri sanitke!

Príbeh ako z toho najhoršieho sna sa pre Sebinkových najbližších začal odvíjať 30. januára tohto roka. Chlapček doma párkrát zvracal, a tak s ním otec s babkou zašli k jeho detskej lekárke, ktorá ho poslala do nemocnice. A práve tu sa začína odvíjať film, ktorý sa pre Sebastiánkovu rodinu ani nemal stať. To, čo si nikto nepripúšťal ani v najhoršom sne, sa stalo krutou realitou – chlapček tam po niekoľkých hodinách zomrel.

Hladina cukru a stres

Sebastiánko nemal žiadne náznaky toho, že je chorý. Hladina cukru, ktorá mu náhle vystúpila bola podľa najbližších zo stresu. „Raz v noci si vypýtal vodičku, inak potom sa to už neopakovalo. Stalo sa to päť dní pred smrťou. Napriek tomu otec s babkou zašli k detskej lekárke, ktorá ho poslala do nemocnice,“ vybavila si chlapčekova babka Kaja Očkovská. „Viacerí pediatri nám povedali, že takýmto malým deťom môže vyskočiť cukor vtedy, keď majú z niečoho stres. A on ho mohol mať z toho, že ja som bola v nemocnici kvôli rizikovému tehotenstvu. Nikdy nebol bezo mňa a z toho, že teraz som pri ňom nebola, bol vystresovaný. Hladina cukru mu teda vyskočila nad povolenú mieru,“ pridala chlapcova mama Dominika.

Iní žijú, on je mŕtvy

Smutný a tragický koniec Sebastiánka nepripisujú jeho najbližší zvýšenej hladine cukru, ale zlej liečbe a najmä veľkým chybám zdravotníckeho personálu. „Hladinu cukru mal 19 a s ňou šiel do nemocnice. Nám píšu matky, ktorých deti majú hodnoty cukru aj 40, ba jedna mamička uviedla, že jej dieťa malo 60 keď mu zistili cukrovku. Ich deti však stále žijú, kým nás Sebinko je mŕtvy,“ so slzami v očiach vraví jeho mamina. „Do nemocnice prišiel po vlastných nožičkách, ba ráno sa doma ešte s ockom kúpal a vo vode si veselo šantil, no o niekoľko hodín už bol mŕtvy. A to iba vinou personálu nemocnice, ktorý nám ho vlastne zabili,“ s trpkosťou v hlase hovorí chlapčekova babka.

Kde bol personál JIS-ky?

Po príchode do nitrianskej nemocnice bol Sebinko prijatý na Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Tam sa však podľa chlapcových príbuzných diali veci, ktoré sa vymykajú „intenzívnej starostlivosti“, akú by mali poskytovať. „Veľmi by sme chceli povedať, že tam bolo aspoň niečo dobré, lenže tam bolo všetko od začiatku do konca zlé,“ skonštatovala Kaja Očkovská. „Veď ako sa môže stať, že lekárka JIS-ky nevidí dieťa až do jeho oživovania päť hodín? Teda pred jeho smrťou? A to už ani nehovorím o správaní sestričiek, a najmä jednej, ktorá kričala nielen na malého, ale aj na jeho maminu, ktorá bola v rizikovom tehotenstve a vlastne na nás všetkých,“ pridáva babka.

„Zomrelo mi v noci dieťa!“

Veta, ktorú podľa Sebastiánkových najbližších vyslovila lekárka nadránom niektorým ľuďom, bude rezonovať ich hlavách asi už do konca ich života. „Povedala presne to, že jej zomrelo v noci dieťa, lebo sestra vypla alarmy. Na tieto jej slová máme niekoľko svedkov. Ona už pred jeho prevozom do Bratislavy vedela, že malý je fakticky mŕtvy. Pritom ešte pred transportom nám hovorila, že všetko bude dobré. Hlavne aby sme sa neponáhľali, pretože autom sme šli za sanitkou, lebo by bola škoda aby on žil a my sme sa zabili. Toto nám hovoril personál. Lekárka pritom vedela, že malý už nemá žiadnu šancu na prežitie? Tým, že ho nechala previesť sa chcela zrejme zbaviť viny a hodiť ju na iných. Ale veď to je neuveriteľný hyenizmus,“ z trpkosťou v hlase hovorí Kaja Očkovská.

Kde bola lekárka päť hodín?

Smrť Sebastiánka majú podľa jeho najbližších na svedomí dvaja ľudia – lekárka a sestrička, ktorá obsluhovala alarm sledujúci chlapčeka. „Chceme, aby sa riešila zásadná vec, ktorou je päťhodinová absencia lekárky. Aby vyšetrovatelia zistili, kde bola celý ten čas, že sa nebola pozrieť na malého ani raz? A pritom vieme, že v tom čase nemali žiadny urgentný príjem ani zásah, a na JIS-ke okrem Sebinka ležala ešte jedno asi 14-ročné dievča, ktoré nepotrebovalo takmer žiadnu starostlivosť. Tak kde bola lekárka celý ten čas?“ pýta sa sklamaná mama Dominika.

Otázka vypnutého alarmu

Ďalším veľkým problémom, ktorý rodina mŕtveho chlapčeka bude chcieť vysvetliť prostredníctvom vyšetrovateľa je, prečo zodpovedná sestrička vypla alarm na sledovanie Sebastiánka. „Chcem, aby sa nám pozrela do očí a povedala, prečo vypla alarm. Veď on jej mal pomôcť sledovať malého. Ak by bol zapnutý, malý by možno ešte žil,“ hnevá sa Dominika, ktorá bola pri synčekovi do posledného okamihu. Práve ona si všimla, že jej milované dieťatko už nežije. „Pred resuscitáciou tam boli dve sestry, ktoré mu menili infúziu, no vôbec si nevšimli, že sa s ním niečo deje, že už asi nežije. To, že je zle som zbadala podľa toho, že zmenil výraz tváre. A to aj napriek tomu, že spal,“ pridáva mama. Obe ženy sú presvedčené, že vypnúť chlapčekovi alarm bol od sestry úmysel.

Akoby si ju privolal k sebe

Pri Sebastiánkovej postieľke sa striedali jeho ocino s maminou, ktorá ležala len o poschodie vyššie. „Išla som vymeniť manžela. Vtedy som ani len netušila, že Sebinko je v ohrození života a budeme bojovať o jeho život. To ja som si všimla, že nežije. Sestričky ani nepostrehli, že vlastne zomrel. Pritom sme ich neustále prosili o pomoc, že malý prestáva vnímať. Dnes už vieme, že toto mu spôsoboval jeho opuch mozgu. Jeho stav mohli zvrátiť, lenže keď ho lekárka nevidela päť hodín tak nemali ako. Na to, že malý prestáva vnímať sme sestry upozornili niekoľkokrát, no doslova nás vysmiali, že to nie je nič vážne, veď to je len cukrovka a na tú sa nezomiera. Lenže náš Sebastiánko zomrel a ja som sa na to musela bezmocne pozerať!“ spomína na najstrašnejšie okamihy Sebastiánkova mama.

Ďakujem pri mŕtvom synčekovi

Sebastiánkovej mamine sa stala v nitrianskej nemocnici vec, na ktorú do smrti nezabudne. „Hoci sa zdravotníkom z ARA podarilo naštartovať Sebinkovo srdiečko, mozgovo bol už mŕtvy. Ešte som sa lekárke poďakovala že mi zachránila synčeka, no ona mi povedala, aby som jej neďakovala, lebo malý bude mať vážne neurologické poškodenia. Mne to ale bolo jedno, hlavné, že žije. Jej ďalšia odpoveď ale bola: „Neďakujte mi!“ A so sklonenou hlavou sa mi neodkázala ani pozrieť do očí. To však už určite vedela, že on je mozgovo mŕtvy. Pre mňa aj keby bol Sebinko v bdelej kóme celý život i tak by som ho chcela. Veď to bol môj syn a pre mňa bolo podstatné aby žil, nech by už bol akýkoľvek,“ pridáva Dominika.

Mnohé sestričky sa hanbili

Situácia okolo zbytočnej a najmä nezmyselnej smrti malého Sebastiánka (†3) nenechala chladnými viaceré sestry z detského oddelenia. „Hoci sa boja povedať na verejnosti pravdu, pretože by sa už nikde nezamestnali, mnohé nám písali čo sa tam dialo, ba niektoré odtiaľ po tejto udalosti odišli z ľudských dôvodov. Za toto by sa mali všetky, ktoré spôsobili smrť malého zodpovedať. Veď oni ho vlastne zabili,“ vraví nahnevane chlapcova babka.

Mrzol polonahý pri sanitke

O tom, ako personál nemocnice v Nitre zaobchádzal so zrejme už mŕtvym dieťatkom hovorí jasnou rečou aj ďalší hrôzostrašný príbeh. „Sebinka nechali ležať okolo 15 minút vonku na mraze takmer holého, bez čapičky a prikrytého iba plachtou pred sanitkou na transportom vozíku. Prečo? Lebo vedeli, že je už mŕtvy,“ spomína Kaja Očkovská. "V Bratislave nám potom povedali, že prišiel v stave nezlučiteľnom so životom a v strašne podchladenom stave. Veľmi dlho ho museli zohrievať aby mu vôbec dokázali urobiť nejaké vyšetrenia. Oni sa mu snažili pomôcť, lenže bolo už neskoro. Keď som sa ich pýtala, aká je šanca, že ho ho zachránia, tak mi povedali, že už žiadna. Trikrát som sa ich na to pýtala a oni mi dali trikrát rovnakú odpoveď. Je jasné, kedy a kde sa mu to stalo,“ prízvukuje zúfalá babka.

Písanie prepúšťacej správy

Zvláštne podľa Sebinkových príbuzných bolo aj vypisovanie prepúšťacej správy pred prevozom do Bratislavy. „Vypisovali ju viac ako hodinu. Niečo napísali, potom mazali, napísali, mazali... A to v stave, keď malo ísť o minúty. Teda už nešlo, lebo bol mŕtvy. Mal mozgovú smrť, pričom tento stav je nezachrániteľný, nezvratný a človek je prakticky mŕtvy. V takom stave už odpájajú od prístrojov. Nikto nám to však nepovedal, ba nechali ho alibisticky previesť do Bratislavy,“ dodala Dominika, ktorú šokovali aj slová personálu pred odchodom do Bratislavy. „Odprevádzali nás so slovami, že keď prežije prevoz bude žiť. No to už vedela, že je mŕtvy. Im bolo jedno aj to, či Sebinko prežije, či ja potratím, či prežije moje nenarodené dieťatko, alebo nie. Takto vyzerá lekárska starostlivosť akú si predstavujú na detskom oddelení nitrianskej nemocnice,“ hnevá sa chlapčekova mamina.

S bračekom sa nikdy nezahrá

Sebastiánkovým najbližším už teraz rozdáva radosť jeho sestrička Elizabet, ktorú familiárne volajú Elis. „Malá je strašne zlatá, akoby bola Sebastiánkovou dvojičkou. Púšťam jej videá s jej bračekom aby ho vnímala aspoň takto. Mala som v hlave film aká budeme šťastná a krásna rodinka, no nič už nebude také, aké som si to vysnívala. Môj smútok je neskutočný a neviem, ako jej vysvetlím, že jej braček, ktorý s ňou mal vyrastať a mali sa spolu hrať, tu už nie je a nikdy nebude,“ uzatvára smutný príbeh Sebastiánkova mamina Dominika. Chlapčekovi rodičia darovali jeho orgány na transplantáciu a zároveň si na jeho večnú pamiatku zmenili svoje priezvisko na Sebinkovci.

Nemocnica posudzuje zistenia

Hoci sa nitrianska Fakultná nemocnica k záverom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o jej pochybeniach najskôr vyjadrila len stroho, neskôr ho však predsa len rozšírila. „Bol nám doručený protokol ÚDZS o vykonanom dohľade, v ktorom je konštatované zistenie nedostatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti maloletému Sebastiánovi Zajacovi. V protokole je uvedený záver, že zdravotná starostlivosť nebola zo strany poskytovateľa poskytnutá správne. V súčasnosti zistenia ÚDZS podrobujeme posúdeniu, či a v akej miere existuje príčinná súvislosť medzi pochybeniami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a smrťou pacienta. Predmetom posúdenia je aj miera zavinenia jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. Až na základe zodpovedania týchto otázok bude možné riešiť vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym zdravotníckym pracovníkom,“ tlmočila stanovisko nemocnice jeho hovorkyňa Tatiana Timková. Celý prípadom sa zaoberá aj polícia.