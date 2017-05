Prepad v Novákoch: Ruky hore, nohavičky dole, a rýchlo!

Žena sa aktívne bránila a Michalovi nič nedarovala. „Pohrýzla útočníka do stehna a zadku,“ uvádza polícia na svojej facebookovskej stránke. Pomohlo jej ale až to, keď okoloidúci muž na úchyla zakričal. To ho konečne vyrušilo, zľakol sa a ušiel.

Prievidzskí kriminalisti úchyláka, ktorý prahne po cudzích nohavičkách do pár hodín vypátrali a zistili, že je to v tomto smere „známa firma“.