Prvý utečenec z Iraku začal u nás podnikať. Neuveríte, s čím

Skupinu 149 asýrskych kresťanov priviezli na Slovensko koncom roku 2015 a ich príchod vzbudil u nás dosť veľký rozruch. Po trojtýždňovej karanténe v záchytnom tábore v Humennom ich presunuli do Nitry, kde sa o nich začalo starať občianske združenie Pokoj a dobro so sídlom vo Výčapoch-Opatovciach. Tam našli svoj domov aj Waleed Hano s manželkou, jeho dvoma sestrami a siedmymi deťmi. A práve on, ako prvý a zatiaľ jediný, sa po roku a pol pobytu na Slovensku rozhodol, že u nás začne podnikať. V dome, kde býva si otvoril pánske holičstvo a kaderníctvo.

Do parády si vezme mužov i ženy

Hoci sa Waleed špecializuje najmä na pánske účesy, holenie a úpravu brady, báť sa k nemu nemusia prísť ani ženy. „Keďže u nás zväčša muži strihajú mužov a ženy sa venujú ženám, tak tam až toľko rozličných účesov, aké sa nosia u vás, nepoznám, ale ľahký zostrih či inú úprvau zvládnem,“ smeje sa Waleed, ktorý mal v rodnom Iraku kadernícky salón a strihaniu sa venuje už dlhých 25 rokov. „Mám síce ukončenú univerzitu, lenže u nás sa dobre platená práca hľadá dosť ťažko, takže som sa musel poobzerať po niečom inom, čím by som uživil rodinu. A kaderníctvo veru vynášalo dobre,“ netají iracký kaderník, ktorý napriek tomu mal doma ešte jednu prácu. „Ráno som robil skladníka v nemocnici a popoludní strihal,“ pridáva. Práce sa teda doma nebál, a nebojí sa jej ani na Slovensku.

Musí si získať dôveru klientov

Starostlivosť o vlasy a tvár je u irackých mužov dôležitou súčasťou ich životného štýlu, Waleed mal preto doma plné ruky práce. „V sobotu som mával aj 40 klientov, tu ich týždenne rátam na prstoch jednej či dvoch rúk. Verím však, že aj tu si na mňa zvyknú a začnú chodiť vo väčšom počte,“ netají ambície iracký holič a kaderník. Kým v rodnej domovine stálo u neho holenie muža asi 8 €, u nás to robí o tri eurá lacnejšie. Strihanie je trochu drahšie, v závislosti od strihu. On sám sa dokáže oholiť bez problémov, pri strihaní mu však musia trochu pomôcť, najmä v zadnej časti hlavy.

Podnikania u nás sa nebojí

Rôznorodosť kultúr, ale najmä zákonov, Iračanovi v podnikaní u nás v začiatkoch narobilo na čele dosť vrások. „Nebolo jednoduché všetko povybavovať, lebo jazyk ešte dobre nepoznám, no strach nemám a verím, že sa presadím,“ tvrdí prvý, a zatiaľ jediný súkromný podnikateľ u nás z irackých migrantov. „V Iraku si chlapi nechávali strihať modernejšie účesy, a tak dúfam, že aj tu sa s nimi presadím,“ vraví odhodlane Waleed. Záujemcom obočie vytrháva u nás zatiaľ zvláštnou technikou pomocou nite, ktorá sa ako moderná pomaly dostáva aj k nám. „No vidíte, a ja to takto robím už vyše dvadsať rokov,“ smeje sa Waleed Hano, ktorého povolanie sa v jeho rodnom jazyku nazýva hallak.

Pivo nemusí, ale whisky si dá

Irackí migranti sú na Slovensku už viac ako rok a pol a za ten čas sa pomaly zžívajú nielen s našou kultúrou, ale aj gastronómiou. „Vaše zvyky ešte dobre nepoznám, pretože zatiaľ dodržujeme hlavne tie naše. Aj jedlá varíme najmä tie naše, lebo tým vašim som zatiaľ na chuť neprišiel, niektoré som ale už predsa len ochutnal. Chutia mi palacinky,“ priznáva Waleed, ktorý si už v malej dedinke pri Nitre našiel i kamaráta. „Volá sa Peter. Hoci sa ešte tak dobre po slovensky porozprávať nemôžeme, navštevujeme sa. Na pivo nechodíme, pretože ja tento nápoj rád nemám, to skôr čaj alebo kávu, no whisky si občas dáme,“ priznáva so šibalským úsmevom Whaleed.

Utečeneckú krízu nesleduje

Na Slovensko boli pred besnením bojovníkov Islamského štátu privezení iba irackí kresťania, ktorým doma hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo smrti. „Aj tu chodíme pravidelne do kostola, rovnako u nás. Omše sú tu rovnaké ako v Iraku, len jazyk je rozdielny, ale už si pomaly zvykáme,“ vraví W. Hano. Utečeneckú krízu, ktorá je už druhý rok hlavnou tému prakticky celej Európy, podľa jeho slov nesleduje. „Správy vôbec nepozerám, to skôr nejaký film, aby som sa učil po slovensky.“

Na Slovensku by aj zostal

Hoci k nám pred rokom a pol prišlo 149 Iračanov, v súčasnosti tu zostalo 14 rodín a spolu 72 ľudí. Waleed aj s rodinou býval v Arbíle, štvrtom najväčšom irackom meste, ktoré v roku 2011 malo 1,75 milióna obyvateľov. „Deti sa tu už naučili veľmi dobre po slovensky a páči sa im tu. Rovnako tak mne i žene. Hoci životný štýl je tu iný ako u nás, je tu mier. V Iraku nám ešte zostali nejakí naši príbuzní a neraz na nich myslíme. Keď sa u nás celkom upokojí situácia vrátil by som sa aj domov, no ak tu budú chcieť deti zostať, ostaneme s nimi,“ netají Waleed Hano. Na otázku, či by chcel, aby jeho povolanie prevzalo niektoré z jeho detí odpovedal rázne. „Nie, pretože je veľmi náročné. Stáť toľko na nohách nie je vôbec jednoduché. Radšej nech robia niečo iné.“

Iračania u nás pracovať chcú

Veľa Slovákov sa pred príchodom irackých utečencov bálo, že k nám idú najmä využívať systém, ktorý im dovolí dostávať bezpracne peniaze. Opak je ale pravdou. „Mnohí mali záujem robiť to, čo doma. Sú tu ľudia, ktorí pracovali v stavebníctve, ale aj v bankách, učili na školách, no boli medzi nimi i pastieri či takí, ktorí sa živili manuálne, takže nie všetkým sme mohli vyhovieť. Problém bol aj v uznávaní ich vzdelania,“ vysvetľuje Miroslav Janák, projektový manažér občianskeho združenia Pokoj a dobro, ktoré sa o irackých utečencov v Nitre a okolí stará. Napriek tomu sa podarilo zohnať prácu 16-tim ľuďom, niektorým v profesii, ktorú mali doma. „Okrem pána Hana prejavuje záujem o podnikanie i ďalší z Iračanov, takže aj jemu pomáhame pri vybavovaní potrebných papierov. Oni tu rozhodne nechcú žiť na náš úkor, ale pomôcť sebe a svojim rodinám, ktoré sú tu s nimi,“ dodal M. Janák.

Novorodenci nemajú občianstvo

Za pomaly dvojročný pobyt u nás sa viacerí starší Iračania naučili veľmi slušne po slovensky. A to až natoľko, že si sami hľadajú lepšie zamestnanie. „Prvú prácu sme im sprostredkovávali my, teraz to niektorí už skúšajú sami,. Chcú lepšie zarábať, a tak si hľadajú lepšie platené zamestnania. Platí to najmä o tým mladších, ktorí sa tu veľmi dobre etablovali a mnohí z nich tu chcú aj zostať. Vidieť to na tom, že sa nás pýtajú, ako sa dostať k vlastnému bývaniu, či kladú otázky spojené s dlhším časovým obdobím ich pobytu na Slovensku,“ skonštatoval manažér občianskeho združenia. Iracká komunita na Slovensku sa už rozrástla aj o tri bábätká, ktoré sa narodili na Slovensku. Jedno z nich má i Hanova dcéra, ktorá k nám prišla i s manželom. Zaujímavé je, že naše štátne občianstvo zatiaľ dostať nemôžu, hoci sa tu narodili, rovnako tak iracké, lebo tam ich zase nikto neprihlásil...