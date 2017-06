Rodičia sú po 36 rokoch opatery v koncoch: Nevládnu dcérku už nevládzeme dvíhať

Hoci sa po narodení dcérky Helena s detskou mozgovou obrnou bála mať ďalšie dieťa, po 9 rokoch pribudol do rodiny Dubeňovcov syn Imrich. „Lekári tvrdili, že sa nemusíme báť. No aj on mal rovnakú chorobu a napokon pred siedmimi rokmi zomrel ako 20-ročný,“ spomína. Ťažko skúšaná mama nepracovala, lebo sa musela starať o obe choré deti. Spolu s manželom im obetovali všetko. Dnes sú v neriešiteľnej situácii.

Plošina by veľmi pomohla

Dcéra Monika má 36 rokov a zvládnuť starostlivosť o ňu je pre rodičov na dôchodku nesmierne náročné. „Takmer vôbec sa nevyspíme. Každú chvíľu ju totiž treba v posteli otáčať, lebo sama to nedokáže. Hovoriť nevie, takže všetko, čo chce, vyjadrí len zamrnčaním,“ opisuje otec Tibor (70), ktorý kedysi pracoval ako vodič na stavbách. Dnes je na dôchodku a pomáha manželke starať sa o dcéru.

Hoci majú auto, ktorým Moniku vozia na vyšetrenia, dostať doň dcéru aj s vozíkom je pre nich ťažké. „Už ju nevládzeme zdvíhať dovnútra, navyše jej špeciálny polohovateľný vozík váži 38 kíl,“ vraví Helena.

Začali zisťovať, či by sa do ich auta dala namontovať plošina, ktorá by im uľahčila manipuláciu s vozíkom. Dozvedeli sa, že iba prerábka by stála 9-tisíc eur. Navyše, ich auto ani nie je na plošinu homologizované, nemá schválené potrebné úpravy.

Upravené auto je pridrahé

„A ak by sme chceli už upravené vozidlo, jeho cena by aj so zľavou pre ZŤP vyšla na 20-tisíc eur. Na to my nemáme,“ vysvetľuje Tibor. Príjem rodiny tvorí opatrovateľský príspevok, starobný a invalidný dôchodok. „Ja poberám 230 eur, manžel 420 eur a na dcéru dostávame 311 eur. Na lieky a vitamíny pre ňu dáme 150 eur, špeciálna strava vyjde na 150 eur a plienky na ďalších 50 eur. Takže to, čo dostávame na dcérku, nestačí,“ počíta pani Helena.

Manželom ostáva pár eur na deň

Keď rodina zaplatí pohonné látky na cesty k lekárovi, platby za elektrinu, vodu, rozkotúľajú sa všetky peniaze z opatrovateľského príspevku a z dôchodku ostane rodičom na živobytie necelých 300 eur na mesiac, teda pre oboch ani nie 10 eur na deň. „A to si ešte pomáhame chovom sliepok a zeleninou zo záhradky. Ako si môžeme z tohto dovoliť zaplatiť auto s plošinou?“ hovorí zúfalá Monikina mama. Bez pomoci si neporadia.