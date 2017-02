Rozčúlená pani Helena: Dlhých 47 rokov som drela a dôchodok mám stále rovnaký!

Pani Helena robila cez víkendy, počas sviatkov a vždy na zmeny. Za tých 47 rokov, ktoré odpracovala, bola nezamestnaná iba pár mesiacov. Dokonca ani s deťmi nebola doma počas celej materskej dovolenky, do práce sa vrátila skôr. Lenže pri dôchodku jej to nepomohlo.

Má menej ako tí, ktorí boli na podpore

Za toto všetko jej vymerali dôchodok 336 eur. Považuje to za výsmech ťažko pracujúcim ľuďom, ktorí sa celý život snažili poctivo uživiť a nikdy nezneužívali sociálny systém. „Zaráža ma, že ľudia, ktorí roky sedeli doma nezamestnaní, dostávajú toľko, ako ja. To si naozaj nezaslúžim viac?“ pýta sa rozčarovane.

Prečo mi nepridali?

Keď ohlásili, že v januári 2017 pridajú dôchodcom 8,20 eura, tešila sa, že jej pribudne k penzii aspoň takáto smiešne malá sumička. Žiaľ, nedočkala sa jej. "Všetci moji rovesníci, ktorých poznám, to dostali, iba ja nie," posťažovala sa nám.

Vysvetlenie je jednoduché, zákonné, ale pani Helenu rozhodne neteší. Keď totiž v júli 2015 dorovnali najslabšie dôchodky podľa počtu odpracovaných hodín, zvýšili pani Helene penziu na 352,70 eura. Lenže tohtoročný prídavok k dôchodkom sa počítal z pôvodných súm. Nešťastná seniorka mala dostať 336 eur plus prídavok 8,20 eura. Dohromady by to bolo 344,20 eura. To je však stále menej ako minimálny dôchodok. Takže ten pani Helene nechali, ale tak jej vlastne ostala penzia rovnaká a ona žiadne zvýšenie nepocítila.

