Rozlúčte sa s letom na poriadnom jarmoku v Trnave: Čaká vás návrat do stredoveku aj tradičné špeciality!

V dňoch od 7. do 10. septembra centrum Trnavy ovládnu tradičné ľudové remeslá a jarmočné špeciality. Kováčske, drotárske a rezbárske dielne doplnia výrobcovia šúpoliek či medovníkov. Radlinského a Vajanského ulicu zase oživia predajcovia typických slovenských lahôdok, ako sú lokše, husacina, víno alebo burčiak. Celkovú jarmočnú atmosféru doladí 8. a 9. septembra v Sade Antona Bernoláka podujatie Stredovek pod hradbami. Účinkujúci predvedú inscenácie z dobového života, rytierske a lukostrelecké súboje, či dobové atrakcie pre deti a dospelých.

V piatok 8. septembra o 20:30 divákom v Mestskom amfiteátri spríjemnia Rozlúčku s letom talentovaná Mária Čírová a o 22:00 skupina Fragile s vystúpením Queen Symphony. Koncerty si však užijú aj všetci tí, ktorí ostanú v centre Trnavy. Pódium na Trojičnom námestí ovládnu najprv Vrbovské vŕby, neskôr Dominika Mirgová či hudobná skupina Medial Banana. Zlatým klincom večera bude kapela Billy Barman.

Trnava Tourism prináša pre všetkých fanúšikov nádherných výhľadov a unikátnych zážitkov špeciálne otváracie hodiny v Mestskej veži od štvrtka do nedele v čase od 10.00 h. až do neskorých večerných hodín. Dospelí zaplatia zvýhodnené vstupné 2 eurá, študenti, dôchodcovia a držitelia preukazov ZŤP 1 euro, deti od 6 do 15 rokov 0,50 eura. Naši najmladší sa môžu pokochať Trnavou z vtáčej perspektívy zadarmo.

Tradičný trnavský jarmok predstavuje návrat k tradícii miestnych trhov dôležitých pre život a rozvoj mesta. Právo na ich usporadúvanie získalo mesto Trnava od samotného kráľa Bela IV., a tak tu postupne vzniklo až 8 jarmokov, z ktorých sa časom stali výročné trhy. V tejto tradícii mesto pokračuje dodnes.

Pre všetkých návštevníkov, ktorí by v Trnave radi strávili pár dní navyše, je v ponuke aj niekoľko ubytovacích zariadení.