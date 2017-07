Ruženu († 29) znásilnili a zavraždili: Sedí v base skutočný vrah?

Pátrať po Ružene začala polícia po tom, ako bola nahlásená jej nezvestnosť. Z domu mala odísť vo štvrtok 7. júla 2011 okolo 21. hodiny odprevadiť svoju kamarátku. Odvtedy sa nikomu z príbuzných neozvala. Naposledy ju videli pri miestnom cintoríne. A práve tu sa začal odvíjať neuveriteľný príbeh zakončený brutálnou vraždou, ktorá otriasla Slovenskom. Policajti najskôr pri plote cintorína našli plytký hrob, neskôr o niekoľko sto metrov v poli zakopané aj Ruženino telo. Čo všetko sa pred ohavným činom odohrávalo v Jaroslavovom dome a na jeho dvore, nad tým sa prítomným v súdnej sieni doslova dvíhal žalúdok. Nie inak tomu bolo pri popisovaní toho, ako sa skutok stal. „Počula som od cintorína Ruženino volanie o pomoc. Keď som tam dobehla Jaroslav ju znásilňoval na zemi a ruku mal na jej tvári. Dusil ju. Dokonca ma volal, aby som sa pridala,“ opisovala na súde Helena. Podľa nej Jaroslav dcéru škrtil už počas súlože. „Ukojil sa na nej raz, ukojil sa i druhýkrát, no to už bola zrejme mŕtva. Znásilňoval ju aj predtým,“ opísala Helena udalosť, ktorá vražde predchádzala. To, čo sa pri cintoríne stalo však podľa jej slov zo strachu dva mesiace tajila.

Nechutnosti, z ktorých sa dvíha žalúdok

Na súde vyplávali i ďalšie zvrhlosti, ktoré robil Jaroslav doma. „Bol doslova neukojený a sexoval doma aj so zvieratami. Prinútil ma natočiť video, ako to robí so psom, ale robil to aj so sliepkou či s kačicou,“ prezradila Helena na pojednávaní o Jaroslavových činoch hodných démona z pekla. Muž sa však na súde bránil, že nič také sa nedialo a ani svoju dcéru nezavraždil. Súlož s ňou nepoprel, no ohavný čin áno. Doslova zimomriavky po chrbte behali prítomným na súde pri tom, ako si Helena s Jaroslavom pri vzájomnej konfrontácii hádzali vinu jeden na druhého. „Ako ti bolo, keď si na ňu v hrobe šliapal a ešte jej pri zakopávaní sekol do hlavy rýľom?“ pýtala sa Helena svojho druha. „Ty si ju uškrtila, nevymýšľaj si tu bájky,“ bránil sa Jaroslav. Hoci obaja Ruženu zakopali pri cintoríne do plytkého hrobu, bol to práve otec kto dcéru tajne vyhrabal a zakopal na poli o niekoľko sto metrov ďalej.

Šok v závere súdneho pojednávania

Zaujímavé veci sa diali aj počas súdneho pojednávania, keď najskôr za mrežami sedeli Jaroslav, ktorému za vraždu svojej dcéry hrozilo 20-25 rokov za mrežami, spolu s Helenou, ktorá za brutálny čin mohla stráviť vo väzení 15-20 rokov, potom len otec zavraždenej Boženy, aby napokon súd z ohavného skutku ako jediného vinníka uznal Helenu Turzovú. Za vraždu Ruženy Pintérovej (+29) jej súd vymeral 15 ročný trest. „Myslela som si, že dostanem najviac sedem rokov, ale toto bol pre mňa šok. Veď to mám ako doživotie,“ neskrývala zdesenie, ba po vynesení rozsudku v súdnej sieni takmer skolabovala. „Prečo som ja, ktorá som ju nezavraždila dostala takýto vysoký trest a on, čo to urobil, je voľný?“ pýtala sa so slzami v očiach. Ružena mala byť navyše tehotná práve so svojím vlastným otcom. Ten ju údajne pred vraždou znásilnil a bál sa, že dcéra ho udá policajtom. Hoci sa Jaroslav k ohavnému činu policajtom najskôr priznal, na súde sa už ale bránil a vraždu zvaľoval na svoju bývalú družku. „Nič z toho čo sa mi kládlo za vinu som nespravil,“ trval celý čas na svojom Jaroslav. Súd jeho argumentom, že je nevinný, napokon uveril. „Som rád, že sa to preukázalo a som voľný,“ tešil sa po verdikte Jaroslav. K tomu, prečo sa po objavení tela ku skutku priznal sa vyjadriť odmietol.

Otec, ktorý dcéru dvakrát zahrabal je nevinný!

Sudkyňa vo svojej záverečnej reči odôvodnila rozsudok tak, že bolo dostatočne preukázané, že smrť Ruženy má na svedomí práve Helena Turzová, kým u Jaroslava nenašla žiadny podiel viny či aspoň spolupáchateľstvo. „A to, že on ju sám vyhrabal zo zeme a opäť zakopal na inom mieste aby ju nikto nenašiel, to sa za vinu či spolupáchateľstvo neberie? Áno, pomáhala som mu Ruženu zahrabať po tom čo ju zavraždil, bola som ochotná za to niesť aj svoj diel viny, ale to, že na celej vražde mám podiel iba ja, to je výsmech spravodlivosti i súdnictvu," dodala zdesená Helena, ktorá tak šla za mreže ako jediná z neuveriteľného príbehu zakončenom brutálnou vraždou. Hoci sa ešte odvolala na Krajský súd, ten rozsudok prvostupňového potvrdil.

Dom hrôzy sa pomaly rozpadá

Desivý príbeh však pre Ruženinu rodinu happy end rozhodne nemá. „Krátko po súde všetci odišli z domu preč. Kam, to neviem, ale aspoň je tu pokoj,“ skonštatoval s úľavou sused rodiny, aká zrejme na Slovensku nemá páru. Nám sa podarilo stretnúť s Jaroslavovou mladšou dcérou Máriou, ktorá si chcela obe Boženine deti nechať. „Chvíľu boli u mňa, no teraz sú už v detskom domove. Ja sa však k tomu čo sa stalo vracať nechcem. Vinníčka je v base a náš otec žije a pracuje v Bratislave. Veľmi sa ale spolu nestýkame,“ prezradila Mária. Príbeh ako z hororu má tak veľmi zvláštny koniec.