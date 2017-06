Neuhádnete, aká doprava dostáva v Šali zelenú: Malé okresné mestečko predbehlo našu metropolu!

Šaľania budú jazdiť elektrobusom Perun, ktorý vyrába Škoda Plzeň. Na Slovensku ide o prvý kus. Ročne by mal najazdiť 100-tisíc kilometrov.

„Je to prvý autobus s nerezovou karosériou Solaris na Slovensku. Vo vnútri sú aj porty na napájanie USB batérií. Je skutočne pohodlný a navyše šetrný k našej prírode,“ opísal elektrobus Ľubomír Melichar, konateľ firmy Solaris Slovakia.

„Šaľa je prvá v celom Nitrianskom kraji, kde takéto vozidlo majú, po nej by mala nasledovať ešte Nitra, kde je tiež o ne záujem. Elektrobus, ktorý sme financovali z vlastných zdrojov máme nastavený tak, že jeho návratnosť, vzhľadom k cene, by mala byť do deviatich rokov,“ skonštatoval Karol Petöcz, riaditeľ Arriva Nové Zámky.

Primátor je nadšený

Spokojnosť s novým cestným prírastkom neskrýval ani prvý muž šalianskej radnice. „Bus je naozaj krásny, komfortný a najmä ekologický, čo bola naša hlavná požiadavka. Dôležité je tiež, že spĺňa európsky štandard, čím sme sa zaradili medzi vyspelé krajiny. Šaľania si to rozhodne zaslúžia. Šetríme nielen ich peniaze, lebo prevádzka je určite lacnejšia, ale aj životné prostredie,“ neskrýval nadšenie primátor mesta Jozef Belický.

V Šali už na elektrinu jazdia aj mestskí policajti, ktorí na výkon služby dostali dve osobné vozidlá. „A chvália si ich nielen policajti, ale aj občania, takže ich hodnotíme veľmi pozitívne. Verím, že rovnaký ohlas medzi verejnosťou bude mať i tento elektrobus,“ dodal primátor.

Spokojný vodič aj ľudia

Jazdiť na vozidle s elektropohonom nie je rozhodne ľahké. Na ceste ho totiž nie je vôbec počuť a aj jeho ovládanie je iné. „Zo začiatku je na to potrebné trochu si zvyknúť, veď oproti klasickému ide absolútne ticho, a nemá tiež žiadnu riadiacu páku, ale vozenie je v ňom naozaj výborné. Navyše, je pohodlný, plne klimatizovaný a celý priestor je sledovaný kamerami,“ priznal jeho vodič Miroslav Karlubík (55), ktorý v Šali na MHD jazdí tri roky a na nové vozidlo sa aj on už veľmi teší. „Ako som sa dozvedela, že naša MHD bude mať elektrobus tak som sa potešila. Nielen pre to, že je ekologický, ale aj pre klimatizáciu, ktorá v ňom bude. Myslím si, že cestovať sa v ňom bude veľmi dobre,“ netají Martina Krištofová (37), ktorá si prišla elektrobus vyskúšať aj z dcérkou Ninkou (4). „Elektrobus je naozaj parádny a je super hneď z viacerých dôvodov. Jedným je nastupovanie aj za pomoci plošiny, čo využijú vozíčkari a maminy s kočíkmi, druhým je vnútorná klimatizácia a tretím to, že šetrí životné prostredie,“ pridala Bea (36), ktorá si nastupovanie do elektrobusu skúsila aj so svojimi synmi Viktorkom (6) a čerstvým bábätkom Konrádom.

Šaľa sa tak po Košiciach zaradila medzi druhé mesto, kde bude premávať elektrobus. Ten síce skúšali aj v Bratislave či v iných našich mestách, no tam ale zatiaľ nepremáva ani jeden.

Cestovné na elektrobus zostáva v Šali nezmenené, ba tí, ktorí si zakúpia čipovú kartu ho budú mať v rámci šalianskej MHD ešte lacnejšie.