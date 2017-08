ŠKANDÁL Majú najdrahší obecný rozhlas: Namiesto dvoch tisícok zaň zaplatia 64-tisíc eur!

Niekto by si mohol myslieť, že v dedinke s 213 obyvateľmi nebudú takmer žiadne starosti, v Turej ich však majú viac ako dosť. Zastupujúci starosta tvrdí, že ak sa chcel so všetkým riadne oboznámiť a veci dať ako tak do poriadku, musel sa vzdať podnikania a dokonca neberie ani žiadnu mzdu. „Naša rodina a niektorí ľudia uhrádzame rôzne faktúry, aby obec mohla ako-tak fungovať,“ prezradil Dalibor Valkovský (31).

Exstarosta Jozef Bogár (44) mu však oponuje: „Ale mzdu som nebral ani ja, veď exekúcií a dlžôb sme mali viac ako dosť a tie bolo treba splácať.“ Že ich však narobil v najväčšej miere on, o tom nechce ani počuť.

Poriadne predražený rozhlas

Čerešničkou na torte exstarostovej práce je obecný rozhlas, ktorého rekonštrukcia mala stáť Turú 1 966 €, namiesto toho musí teraz zaplatiť šokujúcich 64 144 €. „Na rekonštrukciu sme mohli dostať z fondu Prvej platobnej agentúry asi 18-tisíc eur, lenže starosta nedodržal podmienky na to stanovené v zmluve. Na vyplatenie rozhlasu si preto zobral od firmy, ktorá rekonštrukciu robila pôžičku v sume 20-tisíc €, aby rekonštrukciu vôbec zaplatil. Tieto peniaze však použil na niečo iné. My ale nevieme na čo, lebo v účtovníctve to zaevidované nieje,“ vracia sa na začiatok celého tohto problému D. Valkovský.

Časom sa ale suma aj zásluhou nesplatených istín a exekúcie vyšplhala až na spomínaných 64 144 €. „A to musí zaplatiť obec,“ hnevá sa zastupujúci starosta.

Dlžoby kam sa len otočia

Obyvatelia Turej možno ani nevedia, že ich malá obec si mohla z peňazí, ktoré dostáva, žiť na slušnej úrovni. Teraz musí čeliť nútene správe. „Naše príjmy z rozličných daní sú ročne asi 50-tisíc €, k tomu dostávame štvrťročne približne 5-tisíc € za to že sme v pásme Mochoviec, takže by sme na chod obce mohli využiť asi 70-tisíc €. Súčasný stav je ale taký, že máme niekoľko exekúcií a na krku zrejme aj nútenú správu, o ktorú sme sami požiadali, lebo by sme inak nedokázali fungovať,“ netají D. Valkovský. Začiatkom apríla, keď nastúpil do funkcie, našiel v pokladnici 0,56 € a na účte mínus 47 426,26 €.

Padali aj trestné oznámenia

Prešľapov exstarostu bolo podľa Valkovského toľko, že on sám podal po mnohých zisteniach na neho hneď niekoľko trestných oznámení. „Zatiaľ sa mi to ale zdá tak, akoby to celé polícia chcela zamiesť pod koberec. Naše zistenia a dôkazy sú však jednoznačné. Nerozumiem, prečo sa aspoň v nejakej veci nekonalo, lebo tých ekonomických aj iných prešľapov je tam naozaj neúrekom,“ vraví D. Valkovský, ktorý ale už pozná aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý mu dáva za pravdu.

Starostoval aj keď už nemal

Problém s výkonom svojej funkcie mal exstarosta ale aj po tom, keď bol právoplatne odsúdený na podmienečný trest. „Rozsudok bol právoplatný asi 20. decembra 2016, no on vykonával funkciu aj na začiatku nasledujúceho roka. Zákon ale jasne hovorí, že dňom právoplatného rozsudku stráca mandát a musí odstúpiť. Máme listinné dôkazy, kedy ešte úradoval, takže porušil zákon o zneužití právomocí verejného činiteľa. Tých ale bolo v jeho prípade viacero,“ pridáva D. Valkovský.

NKÚ zistil zarážajúce veci

Na hospodárenie xestarostu si teda posvietil aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorého závery poputujú aj orgánom činným v trestnom konaní. „Kontrolóri preverovali dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce. Naša kontrola potvrdila veľmi vážne nedostatky v hospodárení s verejnými financiami ako i s nakladaním s majetkom obce zo strany bývalého starostu obce Turá. Zistenia sú také závažné, že ich odstúpime orgánom činným v trestnom konaní. Kontrola našich pracovníkov potvrdila nielen vážne prešľapy v dodržiavaní finančných pravidiel, ale aj z hľadiska porušovania zákona o obecnom zriadení. Kontrolóri zároveň poukázali na často až svojvoľné konanie štatutára obce nad rámec jeho kompetencií. NKÚ poskytol závery z kontroly Úradu vládneho auditu, ktorý preveruje obec aj v súvislosti s tým, či na ňu bude uvalená nútená správa,“ skonštatovala Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu.

V ničom vraj nepochybil

Exstarosta Turej sa, prirodzene, bráni. „Po celý ten čas som nebral výplatu, lebo sme mali množstvo dlhov a exekúcií. Tie som ale nespôsobil ja. Napriek tomu som ich splácal, dokonca aj z vlastných peňazí. Počkajme si, akú správu vyhotoví Najvyšší kontrolný úrad, a na jej základe ako rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Ak sa zistí, že som v niečom pochybil, postavím sa k tomu čelom a budem niesť zodpovednosť, no v súčasnosti som si nie vedomý nejakého pochybenia,“ dodáva na svoju obhajobu Jozef Bogár.

Polícia čaká na šetrenie NKÚ

Exstarostovi Bogárovi zrejme bude horúco po tom, ako polícia obdrží výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. „Trestné oznámenia na starostu obce Turá sú viaceré riešené na polícii v Leviciach. Vyšetrovateľom zatiaľ nebolo vydané ani v jednej veci uznesenie o vznesení obvinenia a ku dnešnému dňu nebol doručený ani protokol z NKÚ. Po jeho doručení bude vo veciach rozhodnuté,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. „Kontrolné zistenia chce najvyššia kontrolná inštitúcia prezentovať aj Združeniu miest a obcí Slovenska, keďže dianie v tejto obci ukazuje, ako flagrantne môžu volení predstavitelia porušovať zákon a zneužívať svoje postavenie,“ doplnila ju Daniela Bolech Dobáková.