Skvelé! Martina s Vaneskou už budú navždy spolu

Boj so sociálkou o svoju ťažko chorú dcérku zvádzala Martina viac ako tri roky a skončil sa práve v deň jej narodenín. Sudkyňa vlani v marci rozhodla o zrušení predbežného opatrenia o zverení dieťaťa do starostlivosti detského domova v Komárne a zverení malej Vanessky do starostlivosti matky. "Som veľmi šťastná, lebo oni mi ju vzali neprávom. Doteraz som mala veľmi zlé pocity, no po pätnásty raz čo sme na súde som sa konečne dočkala. Pre obe sa teraz začína nový život, ktorý si po toľkých útrapách zaslúžime," prezradila vtedy po rozhodnutí sudkyne šťastná Martina.

Zlepšenie po každej stránke

Pre Martinu a jej dcérku Vanessku sa rozhodnutím súdu, že dieťa definitívne zostane u svojej mamy začína nová etapa ich života. „Máme sa veľmi dobre, konečne sme spolu a tento fakt si obe naozaj užívame,“ netajila šťastná Martina. „Veľkú radosť mám najmä z toho, že Vanesske sa polepšuje nielen jej psychický, ale i zdravotný stav. A čo ma teší, že jej veľmi chutí papať. Veď za tých 17 mesiacov, čo sme spolu, pribrala zo 6,8 kg na 22 kíl. Zje už aj klobásku a pomaly zvláda i papanie s lyžičkou. Jednoducho povedané, stalo sa nám to najlepšie čo sa len mohlo stať,“ neskrýva radosť mama, ktorá starostlivosť o ťažkú chorú dcérku zvláda bez problémov.

Pomaly skúša s chôdzou

Ak niektorí pochybovali, či Martina zvládne svoju ťažko chorú dcérku, ona všetkým ukázala, že to dokáže. „Pripravovala som sa na to najhoršie, ale povedal som si, že si ju vychovám sama nech už bude ako bude. Malá však spravila veľký pokrok, pretože už dávnejšie dokázala liezť štvornožky, ba teraz sa už pohybuje v chodítku. Na chvíľku sa postaví aj na vlastné nôžky, takže skúšame i chôdzu bez neho. Predtým mala stuhnuté telíčko a skrivené nôžky, teraz je oveľa uvoľnenejšia a aj nožičky s jej vyrovnávajú. Jednoducho povedané, je už ako normálne dieťa, ktoré sa zaujíma o všetko,“ vraví šťastná Martina.

Všetko chce spoznávať

Vanesska bola pred príchodom k mame apatická a okolie ju veľmi nezaujímalo, teraz sa z nej stáva dieťa, ktoré je zvedavé na všetko. „Zaujíma sa o okolie a to, čo jej bolo dovtedy odopierané akoby teraz chcela dobehnúť,“ opisuje mama svoje milované dievčatko, s ktorým jej najviac pomáha syn Sebastián.

Vanesska by však už o rok mohla chodiť aj do špeciálnej škôlky. „Bolo by to v Komárne a chodila by tam dvakrát do týždňa. Štát mi na to prispeje, lebo inak by som to finančne nezvládla,“ skonštatovala Martina.

Lekári jej dávajú nádej

Starostlivosť milujúcej matky o ťažko choré dievčatko prinieslo svoje ovocie a Vanesska jej robí ozaj radosť. „Pokroky malej sú skutočne viditeľné, čo si u nej všimli aj na prehliadkach, kam pravidelne chodíme. Lekári mi povedali, že má veľkú šancu sa postaviť a chodiť,“ neskrývala radosť Martina, ktorá už čaká len na to, kedy jej Vanesska povie mama. „Vie a cíti, že som jej mama, lebo keď sme niekde a zoberie si ju k sebe niekto cudzí, tak sa hneď naťahuje za mnou,“ opisuje mama pocity. A čo ju tiež teší, že dcérka pozitívne reaguje aj na jej otca Ernesta, ktorý ale s nimi nežije, no svoju dcérku navštevovať chodí.