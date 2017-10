Sľuby sa sľubujú... Rekonštrukcia námestia potrvá minimálne do apríla 2018!

Podľa hovorkyne radnice Eriky Ságovej, dôvodom sú skutočnosti, ktoré sa nedali predpokladať. „Oveľa horší stav inžinierskych sietí a ich prítomnosť i na miestach, kde ich ani georadar neodhalil. Preto sa riešili viaceré havárie a aj nové výkopy, kde automaticky museli nastúpiť archeológovia. Ďalším objektívnym dôvodom zdržania prác sú tri významné archeologické objavy pod povrchom námestia,“ zdôvodnila hovorkyňa radnice Erika Ságová.

Ako doplnila, námestie bude zrekonštruované a skolaudované do 30. apríla 2018. „Hovorí o tom aj aktualizovaný harmonogram prác doručený Mestu Trenčín zhotoviteľom Cesty Nitra a. s. a podpísaný jeho francúzskym majiteľom. Je teda záväzný,“ ubezpečila Ságová.

Rekonštrukcia centra mesta strpčuje život nielen Trenčanom, ktorí sa každodenne pohybujú doslova na stavenisku, ale najmä majiteľom obchodov na námestí.

„Nemôžeme sa poriadne zásobovať, od apríla som prvýkrát objednávala tovar pred týždňom, pretože sa sem nedalo dostať. Obchody sa nehýbu, tržby nie sú. Keby sme neboli vo vlastných priestoroch, takže nemusíme platiť nájomné, bolo by to likvidačné,“ povedala majiteľka predajne umeleckých diel Viera Šternová.

Obchodníci kritizujú aj prácu robotníkov. „Jeden robí a štyria sa na neho pozerajú, to je každodenný obraz na námestí. Aj to môže byť dôvod, že rekonštrukciu nestíhajú. Možno by si mali lepšie podeliť robotu,“ hovorí Roman Špatný z predajne hudobných nástrojov.

„Veľakrát sme riešili s mestom, že robotníci stáli a nerobili. Naši zákazníci sú väčšinou seniori, keď to bolo v ešte horšom stave, babičkám a deduškom sme museli pomáhať dostať sa do predajne,“ pridala Janka z ďalšieho obchodu na námestí.

Je to chyba

Čo hovoria na zmenu termínu dokončenia rekonštrukcie samotní Trenčania? „Je to chyba. S tým sa malo rátať, že na námestí nájdu nejaké archeologické objavy a nesľubovať decembrový termín,“ myslí si Jozef.

„Treba vydržať, to sa pri takýchto rekonštrukciách stáva, keď treba vymeniť všetky inžinierske siete,“ povedal bývalý stavbár Štefan.

Mestský poslanec a šéf komisie investícií a územného plánovania Miloš Mičega považuje realizáciu rekonštrukcie za manažérsky nezvládnutú.

„Už samotné naštartovanie strategickej investície mesta minuloročným letným mimoriadnym zastupiteľstvom bolo neštandardné. Primátor Rybníček si osvojil projekt vypracovaný ešte za primátora Cellera, pričom 150 tisíc eur dostal na jeho prepracovanie. Trenčania už majú dosť rôznych sľubov a termínov. Výhovorka na archeologické nálezy znie smiešne,“ uzavrel Mičega.