Sme v Guinessovej knihe rekordov! Vďaka rekordu z nitrianskej výstavy

Na rekordoch sa mohli podieľať aj samotní návštevníci výstavy. A veru sa nadšene pridali! Ani na chvíľu nezapochybovali, že sa im oba rekordy podarí vytvoriť.

„Dva rekordy padli, čo je super. Ďakujem všetkým, ktorí sa na nich podieľali,“ netajila dojatie Monika Sisková, cukrárka z Majcichova, ktorá to mala celé takpovediac pod palcom. Pretože išlo o sladké rekordy.

Svet má čo prekonávať

Prvý rekord zapíšu aj do Guinessovej knihy svetových rekordov. Za jednu hodinu sa podarilo návštevníkom svojpomocne vyzdobiť 896 cupcakes. „Ďakujem veľmi pekne všetkým ľuďom, ktorí nám pri tom pomohli. Je to super číslo, ktoré Slovensko a Nitru zapíše do knihy rekordov, kam sa chcú dosť mnohí ľudia na celom svete. Príprava naň trvala od minulého roka,“ netajila spokojnosť cukrárka.

„Bol vytvorený ustanovujúci rekord, pretože takéto niečo podľa členov Guinessovej knihy rekordov v Londýne ešte nikto nevytvoril,“ doplnil Igor Svítok z Knihy slovenských rekordov.

Nový maffinový rekord

Na návštevníkov Agrokomplexu však čakal aj ďalší pokus o rekord, tentokrát slovenský. Museli v čo najkratšom čase vyzdobiť 2017 maffin. „Toto množstvo sa podarilo vyzdobiť ľuďom za 2 hodiny a 11 minút, čím bol utvorený ustanovujúci rekord,“ potvrdil Igor Svítok z Knihy slovenských rekordov.

„Vytvorili sme tu dva rekordy, takže sme spokojní,“ dodala šťastná Monika Sisková.