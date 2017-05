Smrť Anny priamo v práci: Za pásom to boli strašné galeje - hovorí ďalšia zamestnankyňa Erika (39)

Už roky sa hovorí, že v trenčianskom závode nasadili príliš vysoké pracovné tempo. Pre niektorých vraj môže byť doslova vražedné. Podľa zamestnancov naň doplatila aj pani Anna. V stredu doobeda skolabovala a zomrela priamo počas pracovnej zmeny. Zradilo ju srdce. „Takéto tempo starší ľudia nemôžu vydržať! Niektorí mladí majú problémy,“ upozorňujú zamestnanci firmy.

Jej kolegovia hneď začali upozorňovať, že kolapsy sú v tejto firme bežné a je zázrak, že takto tragicky neskončili už viacerí. „Práca na páse je naozaj veľmi náročná na psychiku a výdrž. Nemali sme čas sa ani napiť vody, o toalete ani nehovorím. To sme sa museli kolegyne medzi sebou podržať alebo sme nešli vôbec,“ spomína Erika, ktorá v závode pracovala pred určitým časom.

Otročina za pásom

Najťažšie to bolo v letných horúčavách. „Spotené sme boli už ráno o siedmej. Nedá sa tam ani poriadne dýchať. Jedna veľká hala, robota za zatvorenými oknami, bez klimatizácie. Doslova sme sa tam dusili,“ opisuje pracovisko pani Erika.

Súčasní pracovníci spoločnosti nás takisto upozornili, že sanitka sem jazdí pravidelne a často. Kolapsy vraj nie sú ničím výnimočným. „A to záchranári nejazdili ku každému kolapsu. Stávalo sa, že niektorá žena omdlela alebo jej ostalo zle. Vedúca ju zobrala von, na miesto určené pre fajčiarov, a po chvíľke sa vrátila opäť pracovať,“ objasňuje Erika.

Aj ďalšie pracovné podmienky sú vraj hrozné. „Pitný režim v horúčave? Čo sme si nedoniesli, to sme nemali. Prestávky v lete boli minimálne: o 12. hodine nás pustili vyvetrať sa na 5 minút a potom zasa robiť. A von sme sa dostali až vtedy, keď sme sa začali sťažovať na horúci vzduch,“ opisuje bývalá zamestnankyňa.

Šikana na pracovisku?

Posťažovala sa aj na prístup vedúcich. „Na páse nebol čas ani len sa napiť vody. Keď sme padali z nôh a nestíhali, majsterka ešte zrýchlila pás a bezohľadne na nás ziapala: Mule, robte rýchlejšie! Správali sa k nám ako ku kravám,“ spomína Erika na galeje za pásom. „Domov sme chodili vyčerpané, unavené, spotené a zrobené,“ dodáva. „Na výplatu som pritom aj s daňovým bonusom dostala okolo 430 eur čistého! Na hodinu som mala 2,10 eur, neskôr 2,20 eur,“ vyratúva Erika.

V Leoni Slovakia pracovala dva roky, potom ju prepustili. „Krátko pred Vianocami, pretože dcéra ochorela a ja som s ňou musela zostať doma. K rozvedenej matke dvoch detí to naozaj nebolo príliš korektné. Veď som odpracovala skoro každý nadčas a soboty,“ uzavrela zhrozená Erika.

Kritizovaná firma mlčí

Podobné názory sa objavili aj pod článkom o smrti pani Anny, ktorý sme zverejnili na webe pluska.sk. Preto sme požiadali o vyjadrenie aj spoločnosť Leoni Slovakia. Aj keď vyjadrili sústrasť a podporu rodine nebohej, napriek viacerým našim otázkam sa ku kritike zamestnancov a k pracovným podmienkam nevyjadrili.

Žiaľ, podľa všetkého trenčianska spoločnosť nie je jediná, ktorá má podľa jej pracovníkov otrasné pracovné podmienky. V ankete na webe pluska.sk až 84 percent hlasujúcich priznalo, že v práci sú preťažení každodenne.

Kritika z internetu

Miluš: „Kto to nezažil na vlastnej koži, neuverí. Ale, bohužiaľ, je to realita. Po dvoch mesiacoch som sa cítila ako vyžmýkaná špongia. Tiež mám 59 rokov a som šťastná, že som včas odišla a nedopadla ako zosnulá pani. Odkaz: nenechajte sa nalákať planými sľubmi!“

Marek: „Po úmrtí zamestnankyne nemali ľudia žiadnu pauzu, aby sa z toho mohli spamätať. Ihneď bola nahradená ďalšou pracovníčkou. Hneď na to tam odpadla ďalšia pani a na poobednej zmene rovno traja ľudia skolabovali.“

Lenka: „Koľkým ľuďom tú záchranku ani nezavolali, len ich vzkriesili a robte ďalej!“

Ľubomír: „Leoni je najhorší zamestnávateľ v Trenčianskom kraji. Ľudia vo výrobe dostávajú takmer minimálnu mzdu, pretože ich plat je rozsekaný na 5 ďalších položiek, ako prítomnostný bonus, výkonnostný bonus, a pod. Ak by sa náhodou stalo, že ochoriete alebo vám ochorie dieťa, tak o tie bonusy prídete. To nie je všetko, kvôli vám je penalizovaný aj zvyšok vášho tímu. To, aby sa budovala nevraživosť medzi kolegami.“