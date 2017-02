Sofia s rakovinou odmieta modeling: Na onkológiu sa chcem vrátiť ako sestrička!

Sympatická Sofia si na narodeniny želala len jedno – zdravie. Nie div, osud sa s ňou škaredo zahráva. Keď vlani lekári zistili, že príčinou jej bolestí hlavy sú zapletené cievy, tzv. angiómy, a čerstvá stredoškoláčka sa chystala na zložitú operáciu do Prahy, potvrdila sa ďalšia desivá diagnóza. Nádor ju doviedol na detskú onkologickú kliniku v Bratislave. Agresívna chemoterapia ju pripravila o vlasy a chuť do jedla, ale nie o optimistický prístup.

Schudla na 44 kíl a bola taká slabá, že odpadla pri čakaní na výťah. No nechcela, aby za ňou do nemocnice chodila babička ani nikto z rodiny. „Nezvládli by to tam, keby to videli,“ hovorí Sofia. „Mama je pre mňa opora,“ dodáva. S mamou Adrianou zhodne tvrdia, že ťahajú jedna druhú. Stále sú spolu, spolu bojujú s chorobou a veria, že spolu všetko zvládnu. „Keď mi dávali prvú chemoterapiu, mama mi povedala, že ju mám prijať ako kamošku,“ spomína statočná dievčina.

„Je to o postoji rodiča. Ak sa rodič nedrží, padá aj psychika dieťaťa. Treba chorobu prijať ako fakt a postaviť sa jej,“ vysvetľuje Adriana. Dcéru podporuje nielen psychicky. Nechala prácu a je so Sofiou doma aj v nemocnici. Jej plat neúplnej rodine citeľne chýba, 240-eurová maródka je len slabou náhradou. Keď zaplatia bývanie, neostane takmer nič. Pritom len podporná liečba na jeden mesiac vyjde na 250 eur.

„Poradili nám ju známi, keď sa dozvedeli, čo je so Sofiou. Dostať ju iba v lekárni v Maďarsku,“ hovorí Adriana. Zvládnuť dlhé mesiace z finančnej stránky im pomáhajú dobrí ľudia. Z Dobrého anjela dostala Sofia notebook a kameru do školy, aby mohla byť v triede online.

„Ďakujeme ľuďom, ktorí nám podali pomocnú ruku – športovým tímom v meste, ktoré robili zbierku, hádzanárom, hokejistom, primátorovi mesta, ktorý robil vianočný koncert a výťažok sa prerozdeľoval medzi dve deti, a denníku Plus JEDEN DEŇ. Pomohlo nám to pokryť výdavky na pár mesiacov,“ teší sa Adriana. Sofia má za sebou onkologickú liečbu a čaká na výsledky rozhodujúcich vyšetrení.

„Lekári zvažujú ďalšiu polročnú udržiavaciu liečbu, Sofia by mala brať chemoterapiu v tabletkách a okrem toho by sme každý týždeň mali prísť do Bratislavy na infúziu do žily,“ hovorí mama chorého dievčaťa. Potom ju čaká odložená operácia v Prahe. Ako dlho potrvá, kým bude Sofia zdravá a jej mama sa vráti do práce, je vo hviezdach. Pomoc bude potrebovať aj naďalej. Sofia vraví, že ju vráti. A to tým najšľachetnejším spôsobom. „Chcem byť zdravotná sestra na onkológii. Prečo? Lebo som si tým prešla a chcem pomáhať deťom.“