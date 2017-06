ŠOK Deduška Heriberta (79) chceli otráviť! Čo na to šéf domova pre seniorov v Krajnom

Vyšetrovateľ kriminálky z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženie na zdraví. Následné vyjadrenie trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej doslova vyrazilo dych. „Doposiaľ nezistený páchateľ v presne nezistenom čase od apríla do 14. júna mal podávať ku konzumácii 79-ročnému klientovi domova zatiaľ nezistenú zdraviu škodlivú látku. V dôsledku podávania tejto látky sa mal klientovi domova zhoršiť zdravotný stav a to až do takej miery, že mu začal zlyhávať dôležitý orgán, konkrétne obličky,“ spresnila Antalová.

Ako doplnila, vyšetrovanie veci je v začiatkoch, takže k prípadu nie je možné poskytovať viac informácií.

Jednoducho povedané, deduška chcel ktosi otráviť. K jedlu mu mal podávať jedy.

„Áno, vyjadrenie polície je správne a prosím vás, až do úplného vyšetrenia sa nebudem vyjadrovať,“ komentoval Ladislav Púček, ktorého zamestnanci centra pre seniorov označili ako majiteľa Adonisu.

Štedrý darca

Bývalý profesor klavíra z Bratislavy sa vlani v novembri zrútil a skončil na psychiatrii a potom na internom oddelení.

Odtiaľ poslali seniora na doliečenie do centra Adonis v Krajnom, kam prišiel tri dni pred Vianocami.

O mesiac neskôr daroval Adonisu 10 tisíc eur a vo februári ďalších vyše 75 tisíc eur z predaja bytu v Bratislave. Darovaciu zmluvu za centrum podpísal Ladislav Púček.

Nevedel, čo podpisuje

Piešťanská advokátka Katarína Kostolanská, ktorá teraz zastupuje starého profesora si však myslí, že v tom čase nekonal svojprávne, pretože mal akútnu psychomatickú poruchu. „Nevedel, čo podpisuje. V tom čase nemal robiť právne úkony, lebo nevedel ich dosah,“ zdôvodnila advokátka.

Pánovi Heribertovi, vychudnutému na kosť, sa v utorok nadránom zhoršil zdravotný stav. Teraz leží na internom oddelení nemocnice v Novom Meste nad Váhom.