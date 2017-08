ŠOKUJÚCE Za sex so žiačkou dostal učiteľ 6 rokov: Aj tak sa ľúbime!

Keď sa podozrenie o pomere medzi žiačkou a učiteľom dostalo k zriaďovateľovi školy, ihneď konal. „Klebety boli, ale nemali sme žiadne dôkazy, ani možnosť to vyskúmať. Všetky strany, ktorých sa to týkalo, to popreli. Aby sme upokojili atmosféru, na základe týchto indícií sme ho prepustili,“ povedal vlani zriaďovateľ školy Vladimír Bálint.

Podľa neho učiteľ bol veľmi príjemný, deti ho mali radi, o školáčke povedal, že je zo slušnej rodiny.

Príjemný, ale trestu neušiel

Prievidzská vyšetrovateľka obvinila Ivana z prečinu „nedovolené prerušenie tehotenstva“, zo zločinu „sexuálne zneužívanie“ a z prečinu „prechovávanie detskej pornografie“, za čo mu hrozilo až dvanásť rokov väzenia.

Podľa polície Ivan mal v januári 2016 prostredníctvom internetu zadovážil tabletky na spontánne prerušenie tehotenstva. „Tieto dal následne užiť 14-ročnej maloletej, nakoľko s ním čakala dieťa a bolo to pre oboch neželané tehotenstvo. U dievčaťa malo dôjsť následkom užitia týchto liekov k spontánnemu prerušeniu tehotenstva,“ spresnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Ako doplnila, učiteľ mal v mobile obrázky a videá s obsahom detskej pornografie.

Definitívny rozsudok stále nepadol

Okresný súd vlani v novembri vymeral Ivanovi 8 rokov väzenia. Odvolací krajský súd v januári tohto roku vrátil prípad na nové prejednanie, ktoré bolo včera na Okresnom súde v Prievidzi.

Bývalý učiteľ obvinený z prečinu nedovoleného prerušenia tehotenstva, sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, prechovávania detskej pornografie, účasti na detskom pornografickom predstavení a zločinu výroby detskej pornografie svoju vinu uznal, voči rozsudku sa však opäť odvolal, a tak konečné slovo bude mať Krajský súd v Trenčíne.

Na treste nezáleží, vzťah trvá

Najväčší šok prišiel, keď Ivana v putách odvádzala policajná eskorta zo súdnej siene. „Veronika chodí za mnou do výkonu väzby a naďalej pokračujeme vo vzťahu,“ vyhlásil sebavedomo, čím všetkým prítomným doslova vyrazil dych.

Na verdikt súdu čakala aj Ivanova mama, synov sexuálny škandál ani rozsudok však nekomentovala.