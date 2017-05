Kamionista, ktorý zmizol vo Francúzsku: S akými správami sa vrátil jeho otec domov?

Zmiznutie Michala je záhadou nielen pre jeho kamarátov, ale i pre otca. Veď mladý kamionista jazdí v zahraničí niekoľko rokov. Na svoom facebookovom profile má fotografie z ciest. Nie je tam však ani zmienka o tom, že má trápenie či problémy. Jeho nečakané a záhadné zmiznutie 3. mája večer preto všetkých šokovalo.

Vieme, kde bol, ale nevieme, kam šiel

Otec mladého muža hneď, ako sa dozvedel, že jeho syn nie je v kamióne a nikto o ňom nič nevie, okamžite vycestoval do Francúzska. „Podarilo sa mi tam síce zistiť nejaké informácie o jeho poslednom pohybe, je to však málo na to, aby sme vedeli, kde by mohol byť. Navyše, mobil aj počítač, teda dve veci, cez ktoré by sa s ním dalo spojiť, zostali v jeho kamióne,“ prezradil otec mladého kamionistu Peter (51), ktorý sa už vrátil domov.

Zúfalý otec síce v Orleans vypátral, že jeho syn nasadol k niekomu do auta, že bol v pizzérii pri rieke, kam ale šiel potom, nevie zatiaľ nikto.

Polícia už pátra

Viac svetla do prípadu nepriniesol ani otcov krátky pobyt v Orleans. „Márne by som tam zostával a chodil kade tade, bolo by to zbytočné, pretože ja ani len netuším, s kým a kde šiel. Ozvali sa mi síce nejakí ľudia a chceli pomôcť informáciou, no nič konkrétne to nebolo. Volala mi i polícia, ktorá po ňom pátra, tak to nechávame na ňu,“ pridáva nešťastný Peter.

Miško, ozvi sa nám!

S Michalovými najbližšími môže teraz Peter doma iba netrpezlivo čakať, akým smerom sa celá vec pohne. „Všetci dúfame a veríme, že sa nám Miško ozve, alebo nám zavolajú, že ho našli živého a zdravého,“ vraví s nádejou v hlase. Dúfa, že syn žije a možno sa nakoniec ozve sám.

Viete niečo o Michalovi? Volajte!

Mladý kamionista docestoval v stredu 3. mája do Fleury-Les-Aubrais v Orleans, kde dopoludnia odstavil kamión asi 500 m od miesta vykládky bez toho, aby ho vyložil. Neskôr nastúpil k niekomu do auta. Jeho posledná stopa je z centra Orleans pri rieke a blízkej pizzérii, kde platil kartou 3 €. To bolo okolo desiatej večer a odvtedy sa nikomu neozval ani neplatil kartou.

Michalovi najbližší prosia všetkých, ktorí by o ňom čokoľvek vedeli, aby to oznámili či už na mobil jeho otca +421 908 300 810, alebo na mobil Michalovej firmy +421 911 454 100 či na policajné číslo 158.