Súd rozhodoval o kvetinárke, ktorá si mala objednať vraždu manžela: Pri prokurátorovej reči sa smiala

Špecializovaný trestný súd v Pezinku včera pôvodný rozsudok z augusta 2015 nepotvrdil. Eva Zámečníková akoby tušila, že pojednávanie sa pre ňu skončí dobre. Keď prokurátor v záverečnej reči hovoril o tom, že jej navrhuje desaťročný trest v cele s najprísnejším stupňom stráženia, len sa smiala.

Po záverečných rečiach a prestávke sa už Zámečníková na vyhlásenie rozsudku nevrátila. Prostredníctvom obhajcu požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Napriek predošlým širokým úsmevom tvrdila, že sa necíti dobre. Hlavnou námietkou obhajoby bolo, že senát nemôže prijať celú výpoveď Martina Adamkoviča, kľúčového svedka obžaloby.

Práve jeho vtedajšia podnikateľka s kvetinami mala podľa obžaloby nahovárať na vraždu manžela, on mu mal aj vykopať hrob. Z obavy o vlastný život vraj začal spolupracovať s políciou a Evine úmysly oznámil. Podľa obhajoby ho však polícia využívala nezákonne, čo mal potvrdiť aj Najvyšší súd, ktorý vrátil prípad na prejednanie Špecializovanému trestnému súdu.

Polícia nasadila do prípadu agenta, avšak kľúčového svedka ďalej v prípade využila, napríklad umiestňovala na jeho telo zariadenia na zaznamenávanie stretnutí medzi ním a obžalovanou. Takýto postup bol podľa názoru Najvyššieho súdu v rozpore so zákonom. Preto, ako tvrdil obhajca, tieto dôkazy nemôže súd brať do úvahy.

Obhajoba obžalovanej podnikateľky takisto namietala, že v spise chýbajú prepisy viacerých telefonických rozhovorov, ktoré mali dokazovať jej nevinu. Podľa obhajcu ich tam vyšetrovateľ nevložil zámerne. Tvrdí to aj Zámečníkovej brat Martin, podľa ktorého si vyšetrovateľ vybral len tie telefonáty, ktoré mu sedeli do prípadu. Ale tie, ktoré dokazovali nevinu kvetinárky, chýbali.

Na včerajšom pojednávaní, ešte pred záverečnými rečami, senát potvrdil stanovisko vyšetrovateľov, že spomínané odpočúvania sú pre prípad nezaujímavé.

Verdikt súdu však stále nie je právoplatný. Prokurátor sa po vynesení rozsudku odvolal.

Prípad kvetinárky Evy

Podľa prokuratúry si Eva Zámečníková v januári 2014 objednala vraždu manžela, a to len dva mesiace po svadbe. Motívom mala byť snaha získať jeho majetok, ale aj pomsta, pretože si našiel milenku.

Na vraždu manžela si Eva mala objednať Martina Adamkoviča, ktorý však začal spolupracovať s políciou. V procese vystupoval ako svedok. Ak by sa vražda podarila, tela sa chceli zbaviť a po dvoch rokoch vyhlásiť nezvestného muža za mŕtveho. Eva by tak získala jeho majetok.