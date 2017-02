Syn polial seba i matku benzínom, obaja vzbĺkli: Toto nebola náhoda!

Podľa prvých informácií Marián R. (27) niesol domov v kanistri benzín, potkol sa však a obsah kanistra vylial nielen na seba, ale najmä na mamu Blaženu R. (47). Keďže mal zapálenú cigaretu, obaja vzbĺkli! „Žena utrpela popáleniny na 70 percentách tela, muž na 15 percentách,“ prezradil nám hovorca záchranárov Andrej Hirjak.

„Muža previezli do nitrianskej nemocnice, ženu do galantskej,“ doplnil Hirjak. Ako sme sa však dozvedeli, včera ráno ju už transportovali do Ružinovskej nemocnice v Bratislave. „Žena má vážne a rozsiahle popáleniny, jej stav je kritický,“ povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petra Stano Maťašovská. Na mieste tragédie nás prekvapila reakcia susedov, ktorí tvrdili, že neveria verzii o nehode!

„Úbohá žena, mala to v živote ťažké, pochádza odtiaľto z dediny, rozviedla sa, ostal jej len tento syn,“ prezradila suseda z ulice. „Bol to dobrý chlapec. Ale viete, dostal sa do zlej partie a začal s drogami,“ povzdychol druhý sused. Aj tretí Tešedíkovčan mal čo k celej veci povedať. „Veď stále tu boli nejaké cirkusy. Keď bol sfetovaný, rozbíjal okná, stoličky, minule roztrieskal na dvore, čo mu prišlo pod ruku,“ povedal nám starší pán.

Podľa našich informácii už mali policajti v dome nájsť drogy, dokonca tam objavili aj hromady iných vecí, napríklad matkiných šiat, ktoré boli poliate benzínom. Pochybnosti o záveroch prvotného vyšetrovania mal aj jeden z prítomných policajtov. „Teraz to len strážime, dom je zapečatený, nik tam nemôže ísť, pokiaľ nepríde opäť vyšetrovateľ,“ prezradil nám.

„Ale nezdá sa mi to. Pri benzíne horia výpary, nie samotný benzín. A prečo niesol do domu otvorený kanister?“ pýta sa mladý muž zákona. Susedia z okolia rodiny úbohej Blaženy však majú vo veci jasno. „Podľa nás ani nevedel, čo robí! Mimochodom, keď sa človek potkne, obleje v prvom rade seba, nie? A on mal popálené iba ruky,“ zamýšľajú sa starší páni, ktorí každodenné konflikty a hádky pomaly ani nevnímali. Podľa ich slov aj v to ráno, keď sa tragédia stala, bolo z domu počuť krik...