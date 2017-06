Viktorko (†4): Bezstarostne šantil s otcom vo vode, o pár minút ho už kriesili

Bola horúca sobota, keď sa vlani 18. júna rodinka s dvomi malými detičkami vybrala na blízke kúpalisko trochu sa schladiť a vyšantiť. Žiaľ, skončilo sa tým najtragickejším spôsobom. Malý Viktorko (†4) sa domov už nikdy nevrátil.

Podľa vyšetrovania polície bol chlapček s ocinom v bazéne s hĺbkou 90-130 cm, kým mamina sa s druhým synčekom osviežovali v detskom bazéne. Otec mal Viktorka vyhadzovať do vzduchu a on sa pri tom dostal aj pod vodnú hladinu. Chlapček po chvíľke skolaboval. "Počul som, že dieťa malo povedať otcovi, že sa necíti dobre. Vyšli teda na okraj bazéna, kde ale chlapcovi prišlo veľmi zle. Otec ho odniesol na rukách k naším záchranárom, lenže vzápätí upadlo do bezvedomia,“ opísal pred rokom udalosť riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch.

Dieťa sa ako prví pokúšali oživiť záchranári na kúpalisku s výdatnou pomocou dvoch lekárok, ktoré boli náhodou vo vnútri areálu. Po príchode záchranky pokračovali profesionáli v resuscitácii.

Zomieral otcovi v náručí

Chlapčekovi však nepomohla ani okamžitá masáž srdca, dýchanie z úst do úst či kardiopulmonálna resuscitácia. Podľa záchranárov sa mal síce Viktorko asi dvakrát na pár okamihov prebrať, po dvoch hodinách márneho boja o jeho život však vydýchol naposledy. "Do vzduchu som malého hodil len raz. Spadol síce do vody, no tam mohol byť tak dve sekundy. Po vytiahnutí z nej som sa ho spýtal, či chce ešte raz a on mi povedal, že už nie. Po chvíľke upadol do bezvedomia. Žiaľ, pomôcť mu už nedokázali ani záchranári. Zomrel mi v náručí a pred mojimi očami," povedal pred rokom zlomený Viktorkov otec Gabriel (35).

Nešťastnú rodinu sme navštívili po roku. Jej bôľ je však stále veľký a nedokázali sa s nami o tragédii rozprávať. „Prosím, nechajte nás na pokoji,“ reagovala chlapčekova mama. „Čo by ste chceli od nás vedieť? Ešte stále nás to celé veľmi bolí a nechceme sa k tomu akýmkoľvek spôsobom vracať,“ zareagoval Viktorkov otec Gabriel.

V sobotu na obed sa celá rodinka vybrala na cintorín k hrobu svojho synčeka. Už mu pripravili aj nový náhrobný kameň.

Rady, ako zabrániť tragédii detí v bazéne

- uistite sa, že je vždy nablízku dospelá osoba, ktorá dáva pozor na bezpečnosť detí

- nenechávajte v bazéne hračky a nafukovačky, ktoré môžu priťahovať pozornosť dieťaťa a pokúšať ho, aby ich dočiahlo. Vtedy môžu nečakane padnúť do vody

- žiadne naháňanie sa, postrkovanie sa a skákanie detí do bazéna

- dospelí by mali pozorne sledovať, kde sú ich deti vo vode, teda žiadne dlhé telefonovanie, spánok, pozeranie do počítača, čítanie alebo klebetenie so susedmi. Malé dieťa sa môže utopiť aj v pár centimetrov hlbokej vode! Navyše, topenie sa môže byť rýchle a tiché. Netreba sa preto spoliehať, že začujete volanie o pomoc a špliechanie

- deti vo veku 1 až 4 rokov patria do najrizikovejšej skupiny v prípadoch utopenia sa v bazénoch