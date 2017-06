Trapas, za ktorý sa kompetentní červenali: Ich riešenie vás dostane do kolien!

Tekovské Nemce si chceli pripomenúť svojho rodáka Vladimíra Valacha pri príležitosti 80. výročia od jeho narodenia. Ekonóm, bankár a diplomat pôsobil ako veľvyslanec vo Francúzsku. A práve názov tejto krajiny sa stal kameňom úrazu. Na tabuli, ktorú slávnostne odhalili pred pár dňami, je toto slovo skomolené. V šiestich riadkoch textu sa Francúzsko spomína trikrát, ani raz však nie je napísané správne! Zo slova vypadlo písmeno S. Informoval o tom portál nasanitra.sme.sk

Na odhalení tabule sa zúčastnilo niekoľko regionálnych smerákov, jeden z nich nás na problém upozornil. "Autor textu by si mal zopakovať niekoľko tried základnej školy," ironizoval človek blízky vládnemu Smeru. Podľa neho si chybu smeráci všimli okamžite po odhalení tabule a o nesprávnom názve sa hovorilo už počas slávnostného podujatia.

Ako uvádza nasanitra.sme.sk, ešte vtipnejšie ako samotný gramatický omyl však pôsobí riešenie, ktoré na odstránenie chyby kompetentní našli. Chýbajúce S sa do slova Francúzsko pokúsili dodatočne vytesať. Vzhľadom na úzke písmenká sa to 'podarilo' tak, že S v názve krajiny galského kohúta má asi iba tretinovú veľkosť oproti ostatným písmenkám a v názve krajiny sa doslova tesní. I menej pozorný čitateľ si tak po oprave preklepov chyby na tabuli všimne.

Hoci je tabuľa umiestnená na obecnom úrade, samotná obec za chybu podľa starostky Eriky Valkovičovej nemôže. "Výrobu tabule zabezpečovalo Kamenárstvo Kocian Nová Baňa. Text dostali zadaný gramaticky správne, podľa vyjadrenia zhotoviteľa došlo k chybe pri prepisovaní. Chybu sme zbadali pri odhalení, nakoľko tabuľa sa montovala až deň pred slávnosťou a celý čas bola zahalená," hovorí Valkovičová.

Vtipná oprava, ktorá každého upúta, je podľa starostky iba prechodným riešením. "Je to dočasné riešenie, rokujeme so zhotoviteľom," povedala. Dočasná oprava nestála dedinu ani cent. Samotná tabuľa vyšla na 250 eur a financovala ju obec. "Tabuľa po 'oprave' pôsobí ešte úsmevnejšie, ako by chýbajúce písmenká doplnilo malé dieťa. Ak to majú v pláne opraviť, mali to dovtedy nechať tak, nie ešte viac upozorňovať na preklepy," povedal mladík, ktorý si tabuľu na obecnom úrade prezeral.