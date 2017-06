Trenčianske letné kúpalisko konečne otvorené: Do bazénov sa však nikto nehrnul

„Bol som posledným zákazníkom na starej plavárni a teraz prvým na novej. Dúfam, že tu rovnako príjemne. Vyzerá to tu pekne, dúfam, že to bude pre Trenčín stačiť,“ hovorí návštevník Peter (65), ktorý dorazil asi pol hodinu po otvorení. „Sme zvedaví, dlhé čakanie na novú plaváreň nás poriadne otrávilo, ale už je konečne otvorená. Teraz sa tešíme sa, veď sme plavárenské levy,“ dodala s úsmevom Ľubica (53), ktorá prišla spolu s manželom Ľudom (72).

Vodu v oddychovom bazéne si ako prvé vyskúšali Nika (22) s Kristínou (12). „Sme tu iba chvíľu, ale prvý dojem je dobrý. Možno by to tu mohlo byť trošku väčšie na také mesto ako je Trenčín,“ zhodnotila vysokoškoláčka Nika. „Veľmi sa mi tu páči, hlavne tobogany,“ pridala Kristína. „Kúpalisko splnilo to moje očakávanie,“ tešil sa Mário (23), ktorý mal dopoludnia plavecký bazén takmer iba pre seba.

Otvorenie kúpaliska na trenčianskom Ostrove bolo obľúbenou predvolebnou témou primátora Richarda Rybníčka. Kúpanie sľuboval aj vlani v lete, nakoniec však z toho nič nebolo. Ako povedal pri včerajšom otvorení plavárne, za zdržaním boli problémy s rekonštrukciou mostu na Ostrov, ktorý bol v horšom technickom stave, ako sa predpokladalo. Inžinierske siete totiž vedú práve pod mostom. „Hotové boli v auguste minulého roka, takže spustiť plaváreň na dva týždne nemalo žiaden význam,“ doplnil Rybníček. Vyjadril sa aj k cene letného kúpaliska. „Stavba plavárne bola extrémne predražená, stála 7,3 milióna eur, splácame ju sumou 10 tisíc eur mesačne až do roku 2020,“ povedal primátor. Ďalšie desaťtisíce išli na výmenu trysiek v bazénoch a ďalšie dorábky, čo bolo spolu asi 60 tisíc eur.

„Po nekonečných sľuboch otvárame niečo, čo s ťažkosťou možno nazvať kúpaliskom pre krajské mesto. Je to len odvar toho, čo sme si nechali zničiť pre výstavbu železnice. Cena však je privysoká a zodpovednosť za to ostala nevyvodená. Výstavby stála takmer ako Tatralandia, porovnajte si však oba areály,“ komentoval občiansky aktivista Anton Beták.

Trenčianske kúpalisko v číslach:

Investícia: 7 806 454 eur

Ročná prevádzka: 150 000 eur

Vodná plocha spolu: 2 885 m2 vodnej plochy (stará kúpalisko malo 2619 m2 vodnej plochy)

Plavecký bazén: 425 m2

Dopadový bazén: 778 m2

Oddychový bazén: 1400 m2

Detský bazén: 282 m2

100 lehátok a 50 slnečníkov bezplatne

ihrisko na plážový volejbal

2 stolnotenisové betónové stoly

detské ihrisko s hracími prvkami pre deti od 2 do 12 rokov

pitná fontána

62 parkovacích miest, z toho 5 pre ŤZP

pri krytej plavárni 236 parkovacích miest, z toho 7 pre ŤZP

Vstupné:

celodenný vstup pre dospelého: 4 eurá

študenti a dôchodcovia: 3 eura

celodenný vstup pre Trenčanov: 3 eurá

študenti a dôchodcovia: 2,50 eura

deti od 5 do 15 rokov: 2 eurá

ZŤP: 2 eurá (sprievodca zdarma)