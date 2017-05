Trenčianski maturanti: Plagát s hrubicou, neovládajú pravopis?

„Ten grafik má pomocnú školu?“ pýta sa na sociálnej sieti Marika. „Čo, čo toto je !!!! Oči mi prechádzajú úžasom, čo vidia. Hanba im !!!,“ rozhorčuje sa David. „Uvidí to dieťa, napíše to v diktáte a bude mat hrubku. Zaujať treba umením a nie hrubicami,“ pridala Edita. „Umenie neumenie, gramatika sa przniť nemá, treba vymyslieť niečo iné, čo vyvolá záujem,“ komentovala Eva. „Je to presne ako by to napísal Štúr. Jeho gramatika mala len mäkké i,“ napísall Ivan.

Najväčším prekvapením je, že autormi plagátov, ktorým nemožno uprieť nápaditosť a hravosť, nie sú maturanti, ale ich učiteľka Iveta Ochránková. „Päť variant plagátov som urobila zámerne. Ľudia uvidia prvý plagát a povedia si, aha, to sú idioti, majú tam chybu. Potom uvidia druhý plagát a povedia si, ja som idiot, že som to nepochopil na prvýkrát. Že to niektorí nepochopia na druhý alebo tretíkrát? Aj takí sú, ako teraz vysvitlo,“ hovorí s úsmevom učiteľka. Ako prezradila, plagát s „chybou“ dokonca odmietli zavesiť v hoteli, kde bude inštalovaná časť výstavy.

S plagátmi je spokojný aj riaditeľ školy Ivan Štefka. „Samozrejme, aj naši študenti majú medzery v pravopise, ale v tomto prípade ide o koncepčný zámer komunikačnej kampane k výstave prác našich absolventov,“ zareagoval na podozrenie, že škola si „chybu“ na plagáte nevšimla. „Výtvarným zámerom bolo zaujať okoloidúcich, aby sa prinajmenšom zamysleli a v lepšom prípade, aby prišli na výstavu,“ doplnil Štefka.