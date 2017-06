Parkovanie zdarma: Trnavčania, tešte sa!

Len nedávno otvorené parkovisko na okraji areálu nemocnice je už teraz bezplatné. Hovorkyňa nemocnice Aneta Raciková uviedla pre agentúru SITA, že ročný príjem z parkovania je okolo 30-tisíc eur.

Zjednotenie systému

Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker už v máji informoval o jednotnom parkovacom systéme v nemocniciach, kde je ministerstvo zriaďovateľom alebo akcionárom. Pacienti by podľa neho mali niekoľko hodín parkovať zadarmo, až po štyroch alebo piatich hodinách by mali za odstavené vozidlo platiť. Parkovanie by malo byť spoplatnené aj pre tých, ktorí nie sú pacienti ani nesprevádzajú pacienta.

Monitoring vodičov

Trnavská nemocnica má areál v blízkosti železničnej stanice, kde býva problém zaparkovať. Mohlo by sa stať, že parkovacie miesta by po zrušení poplatku začali obsadzovať ľudia, ktorí z Trnavy cestujú niekam vlakom. „Vodičov budeme v rámci areálu pravidelne monitorovať a komunikovať s nimi, aby neobmedzovali pacientov Fakultnej nemocnice Trnava,“ povedala Raciková. "Spoplatnenie parkovanie vstúpilo do platnosti 1. februára 2011 s cieľom obmedziť neúnosný počet vozidiel v areáli, ale aj zarobiť," spresnila Raciková. Najskôr nemocnica vyberala jedno euro za vjazd do areálu, neskôr zaviedla spoplatnenie podľa počtu hodín. Prvú polhodinu však nemocnica vodičom neúčtuje.

Pribudnú parkovacie miesta

V súčasnosti autá bezplatne parkujú aj pred nemocnicou na Ulici A. Žarnova. Významné zlepšenie situácie s parkovaním by malo priniesť nové parkovisko medzi nemocnicou a železničnou stanicou, ktoré sľubuje samospráva. Hotové by malo byť ešte v tomto volebnom období, na mieste neudržiavanej zelene by pribudlo 99 parkovacích miest.