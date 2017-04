Úcta k predkom: V Soblahove staré kríže v šrote neskončia

„Náhrobné kríže sú z historickej časti cintorína, kde sa prestalo pochovávať v tridsiatych rokoch minulého storočia. Nechceli sme, aby ich niekto ukradol alebo by skončili v zberných surovinách či na smetisku. Keď sa niektorý z hrobov rušil, kríže sme demontovali, očistili a konzervovali,“ spomína bývalý starosta Soblahova Miroslav Ďuráči (60), ktorý prišiel s nápadom zachovať staré kríže, aby pripomínali remeselnú zručnosť našich predkov. „Tieto kríže vyrábali v zlievarni v Hronci koncom 19. storočia, niektoré by mali však pochádzať aj zo zlievarne v Blansku. V Hronci ich vyrábali do roku 1915, kedy bola Rakúsko-Uhorská monarchia vo vojne. Keďže nebol dostatok liatiny, výrobu zatrhli. Viem však, že chlapi ich potom robili ako fušky. Je to kus peknej roboty s historickou hodnotou,“ spresnil Ďuráči.

Ďuráči uvažoval o tom, že starodávne kríže by mohli lemovať chodník na cintoríne, to sa však nepozdávalo farárovi. Kríže tak skončili na pár rokov odložené v sklade. Plány zachovať historické kríže nezavrhla ani Ďuráčiho nasledovníčka starostka Eva Ďuďáková.

Situáciu napokon zachránil autor domu smútku architekt Ján Kvasnica, ktorý navrhol umiestniť kríže na priečelie budovy. Z trinástich krížov tak vznikla doslova umelecká skulptúra s hmotnosťou okolo 400 kilogramov. Podľa terajšieho starostu Mariana Hudeca, pri pri záchrane krížov pomáhali miestni aktivisti, takže ide o spoločné dielo celej obce. „Neviem o tom, že by podobné bolo niekde inde na Slovensku,“ uzavrel Hudec.