Uhryznutý Adamko prežíva peklo na zemi: Mamičke ho vzali, skončil v domove!

Podľa televízie Markíza podalo Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny návrh, aby bol dočasne zverený do náhradnej starostlivosti, lebo je v ohrození života. Adamko skončil v detskom domove v Pečeňadoch neďaleko Hlohovca.

„Bolo to ťažké, ťažké keď musíte odísť bez neho. Bála som sa, že ma nespozná, ale bola som rada, že sa za mnou rozbehol," povedala pre spomínanú televíziu matka Veronika, ktorá sa so synom stretla po týždni.

„Spravila som chybu, že som stiahla fotku s rukou kde boli podrezané žily a spravila som chybu, že som to poslala, tým sa to poslalo na sociálku a sociálka si myslela, že som to spravila. Tak mi odobrali syna. V živote by som neublížila sebe ani Adamkovi," dodala zúfalá matka.

Návrh na dočasné umiestnenie Adamka do detského domova dal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na súd v Trnave. Teraz môže Veronika požiadať súd, aby jej dieťa zveril, najskôr však musí sudcu presvedčiť, že dôvod na umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti už pominul.

Príbeh malého Adamka rezonoval v médiách minulý rok, fotografie dobitého chlapčeka šokovali celé Slovensko. Zranenia mala spôsobiť učiteľka v trnavských jasliach, podľa znaleckého posudku sa otlačok chrupu na chlapcovom tele najviac približoval práve učiteľke. Dokazovania sa podrobila aj matka. Obvinený dosiaľ nebol nikto.