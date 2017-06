V autobuse smrti vyhasli štyri mladé životy: Takáto desivá tragédia by sa už nikdy nemala zopakovať!

Slovenskom otriasla vtedy desivá tragédia. Študenti Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave sa viezli autobusom už z výletu, keď vodič Milan H. na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu nezvládol riadenie a havaroval!

Na mieste bolo veľa zranených, avšak obrovskou tragédiou bola smrť štyroch mladučkých študentiek, Patrície (†18), Paulíny (†17), Zuzany (†18) a Nikoly (†17). Dievčatá podľa záchranárov nemali absolútne žiadnu šancu.

Šofér mal údajne sledovať minitelevízor! Ako však tvrdil on, bolo to GPS zariadenie. Študentka, ktorá sedela v druhom rade sedadiel hneď za učiteľkami, však tiež tvrdila, že šofér sledoval film. „Zobudila som sa asi tri minúty pred nehodou. Cítila som, že sme zišli na trávu a všetci kričali. Potom sme spadli. A ďalej mám už okno,“ opísala dramatické chvíle. Triedna učiteľka zdrveným hlasom opísala, čo si pamätá.

V čase nehody spala. „Keď som sa pozrela cez rozbité sklo, videla som, ako deti pobehujú po poli. Bola som v absolútnom šoku,“ vzdychla. Ďalšia dievčina tvrdila, že sa na výlete necítila bezpečne. „Mala som pocit, že sme išli veľmi rýchlo do zákrut,“ hovorila. Najväčší strach nepochybne prežívali rodičia stredoškolákov. Nevedeli, v akom stave sú ich deti, báli sa, či sú vôbec živí. Nečudo, že im nebolo veľmi do reči. Ponáhľali sa za svojimi deťmi, lekármi, aby sa dozvedeli, ako na tom ich deti sú.

Profesori a študenti Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave sa v piatok naposledy rozlúčili so štyrmi mladými dievčatami. Rozprestreli na školskom dvore niekoľkometrovú fóliu. Obrovskými písmenami dali každému na vedomie, že dobrí ľudia nikdy naozaj nezomrú, lebo to, čo sme na nich milovali, ostane.

Skormútení študenti, oblečení v čiernom, mĺkvo stáli nad transparentom. V rukách držali sto balónikov: červené v tvare srdca, biele ako symbol nevinnosti. Boli na nich napísané mená štyroch zosnulých dievčat: Paťa, Pami, Nika, Zuzka.

Šofér Milan jazdil autobusom už viac ako 30 rokov, mal v poriadku všetky doklady, alkohol mu nameraný nebol a dodržal aj povinné prestávky v jazde, dokonca nikdy nemal mikrospánok. Stále však tvrdil, že sa cíti nevinný a to zrejme sudca "neocenil". Okresný súd v Trnave mu za prečin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti vymeral trest šesť rokov odňatia slobody so zaradením do zariadenia s najnižším stupňom stráženia a sedemročný zákaz vedenia motorového vozidla.

