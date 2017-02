V boji o hazard ide do tuhého. V kampani vraj ľuďom podsúvajú obludné lži!

V hlavnom meste je dnes 2 293 výherných prístrojov. Je možné, že v krátkom čase by sa ich počet mohol zdvadsaťnásobiť? Líder iniciatívy Zastavme hazard Anton Chromík tvrdí, že áno a presviedča o tom poslancov bratislavského zastupiteľstva.

Podľa jeho iniciatívy pokiaľ Bratislava nepristúpi k absolútnemu zákazu hazardu, na území mesta bude onedlho rozmiestnených až 42 732 výherných prístrojov.

„Toto je tak očividná a obludná lož, že sa na to ani nedá slušne reagovať. Dnes máme v Bratislave 2 293 výherných prístrojov a potom, ako začne fungovať regulácia sa ich počet ešte zníži. Hovoriť o čísle 42 732 je niečo nehorázne a absolútne nepravdivé", povedala Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier podľa ktorej Chromík a jeho iniciatíva vedome a zámerne zavádzajú poslancov aj bratislavskú verejnosť.

Asociácia zábavy a hier navyše pripomína, že pokiaľ by bratislavskí poslanci prijali napríklad VZN, ktoré by zakázalo takzvané "panelákové" herne, ktoré verejnosť najsilnejšie odmieta, zostala by v Bratislave iba jedna štvrtina z dnešného počtu herní a tento počet by sa už nemohol zvyšovať.

„Takže rozumnou a tvrdou reguláciou môže mesto dosiahnuť zásadné zníženie počtu herní aj výherných strojov", dodala Lukáčová.

Podľa Lukáčovej je za Chromíkovou snahou strašiť verejnosť zrejme jeho vlastná obava z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý poukázal na fakt, že Bratislavčania sa obávajú, že absolútny zákaz hazardu vytvorí priestor pre nelegálny hazard, ktorý ovládne podsvetie.