V Mani a Komjaticiach pochovali policajtov Karola (†39) a Michala (†34): Toto sa nemalo stať

Predpoludním mal pohreb Michal Šulka († 34), ktorému na cintorín v Mani prišlo vzdať hold a rozlúčiť sa asi 500 smútiacich. Nechýbali spoluhráči z futbalu, ktorý tak miloval. „Bol to správny chalan, ktorý nepokazil žiadnu zábavu. Bude nám veľmi chýbať,“ konštatoval jeden z chlapov, s ktorým Michal ešte nedávno behal po zelených trávnikoch.

Po Michalovi, veľkom fanúšikovi futbalu a stále aj aktívnom hráčovi, zostali dve deti, Emmka (12) a Miško (6). Popoludní sa väčšina kolegov presunula na cintorín v Komjaticiach, kde sa rozlúčili s Karolom Sládičkom († 39). Ani tu tisícovka prítomných nechápala, prečo aj on musel zomrieť taký mladý.

Pritom iba pred pár dňami, 10. júla, oslávil narodeniny. „Bol si človek s veľkým Č, bol si príkladom pre nás všetkých. Sused, nikdy na teba nezabudnem,“ napísal na sociálnu sieť Ondrej. „Neverím, prečo? Naj učiteľ, férový človek,“ doplnila ho Zuzana. Karol miloval adrenalínové športy a rybárčenie.

Obaja policajti zahynuli počas služby. Do auta, ktorým sa vracali do Štúrova, vrazila z vedľajšej cesty vodička (40) zo Zvolena. Policajtom, ktorí išli po hlavnej ceste, potom vošlo v križovatke do ich jazdnej dráhy ďalšie vozidlo, vzápätí sa policajné auto stočilo do proti- smeru, kde sa zrazilo s dodávkou. Zranilo sa aj ďalších sedem ľudí. Vo vyšetrovaní nehody sa pokračuje.