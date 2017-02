V Štúrove tiekla krv vo veľkom. Čo sa v meste zomlelo?

Ako TASR informovala Erika Magyarová z Mestského úradu (MsÚ) v Štúrove, na dobrovoľné darovanie krvi prišlo 37 darcov, 33 z nich krv darovalo, šesť bolo prvodarcov, a odobralo sa necelých 15 litrov krvi.

Podľa jej slov sa darovanie krvi v meste Štúrovo organizuje každý mesiac, pričom je oň záujem zo strany darcov, ako aj prvodarcov.

"Niekedy príde okolo 30 ľudí, niekedy aj vyše 50. Ovplyvňuje to veľa faktorov, najmä zdravotných či dovolenkových. Môžem však povedať, že v Štúrove sa to s darovaním krvi rozrástlo a má to tu význam," vyjadrila sa Magyarová.

Každoročne mesto oceňuje svojich darcov krvi.

"Počas oceňovania na darcoch vidíme, že ich darovanie krvi motivuje k ďalšiemu. Veľa z nich si hovorí, koľko odberov ešte potrebuje na to, aby získal ďalšie ocenenie, čo nás veľmi teší. Minulý rok sme mali vyše 20 ocenených, pričom boli darcovia ocenení diamantovou a zlatou Janského plaketou, ale aj medailou Jána Kňazovického," povedala zamestnankyňa MsÚ v Štúrove.

Najbližšie sa odber krvi v Štúrove bude konať 14. marca, to podľa Magyarovej spadá do Valentínskej kvapky krvi, keďže sa od 13. februára táto kampaň SČK začína.

V rámci februárových výjazdov NTS sa dnes koná odber krvi v kultúrnom dome v obci Palárikovo, 9. februára v kultúrnom dome v obci Bánov a 23. februára v kultúrnom dome v obci Nána.