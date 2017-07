Otrávený starček Heribert Lederer (79) prvýkrát prehovoril o úteku z domova hrôzy: Budem bojovať o svoje peniaze!

Na verejnosť sa príbeh bývalého profesora hudby dostal v júni, keď poprosil vtedajšiu prevádzkarku Adonisu pani Amáliu, aby ho pre pretrvávajúce zdravotné problémy dostala zo zariadenia preč. Odviezla ho do nemocnice v Piešťanoch a potom mu aj našla nový domov dôchodcov. Ako povedal, to mu zachránilo život.

Pána Heriberta sme teraz navštívili spolu s pani Amáliou. Keď ju uvidel, tvár sa mu rozžiarila úsmevom. „Tu mi je lepšie ako v Adonise, tu sa o mňa dobre starajú,“ pochvaľuje si svoj nový domov. Zatiaľ iba leží, pretože sa vrátil zoslabnutý z liečenia v nemocnici v Novom Meste nad Váhom. „Budem bojovať,“ povedal odhodlane pán Heribert. Keď prišla reč na Ladislava Púčeka, ktorého zamestnanci Adonisu označili za majiteľa zariadenia, v Heribertových očiach sa objavil strach. Práve on mal totiž od neho vymámiť 85-tisíc eur z predaja bytu v Bratislave. Podľa darovacej zmluvy ich Lederer venoval zariadeniu. Pritom za pobyt platil ďalších 800 eur mesačne. Keď sme sa pána Heriberta opýtali, prečo tak urobil, povedal, že si to nepamätá. V tom čase bol pod silnými liekmi, ktoré užíval po liečení na bratislavskej psychiatrii. „Bol som hlúpy,“ dodáva zahanbene. A vôbec netuší, ako sa z Bratislavy dostal do Adonisu v Krajnom pri Myjave.

Heribert Lederer je presvedčený, že o peniaze prišiel neprávom, a teraz ich pýta späť. Podľa piešťanskej advokátky Kataríny Kostolanskej, ktorá ho zastupuje, žaloba o zaplatenie sumy je už na súde. Advokátka požiadala súd, aby prizval znalca z odboru psychiatrie, ktorý vyhodnotí, či bol Lederer v čase uzatvárania darovacích zmlúv spôsobilý urobiť tento právny úkon. „Ak by tak nebolo, je to neplatné a musia mu vrátiť peniaze, ktoré daroval,“ doplnila advokátka.

Prípadom pána Heriberta sa zaoberá aj polícia. Dôvod je doslova šokujúci. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej zatiaľ nezistený páchateľ mu mal od apríla do 14. júna podávať na konzumáciu zatiaľ nezistenú zdraviu škodlivú látku. „V dôsledku podávania tejto látky sa mal klientovi domova zhoršiť zdravotný stav a to až do takej miery, že mu začal zlyhávať dôležitý orgán, konkrétne obličky,“ spresnila Antalová. Keď seniora po lekárskom vyšetrení v Piešťanoch začali liečiť v Novom Meste nad Váhom, v prvých dňoch ho na internom oddelení policajti strážili. Vyšetrovanie sa ešte neskončilo.

Po sérii našich článkov sa situáciou v Adonise začalo zaoberať aj ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. „Kontrola úrovne poskytovania sociálnych služieb ešte nie je ukončená,“ uviedla Barbora Petrová z tlačového odboru ministerstva. Aby toho nebolo málo, pani Amália podala 21. júna trestné oznámenie pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti.