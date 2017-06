Strašná tragédia sa udiala oproti cintorínu v obci Paderovce. Pre Igora znamenala koniec života, pre opitú záchranárku z Dechtíc koniec jej kariéry, ale aj života s čistým svedomím. „Skoro ráno tadiaľ v nedeľu nikto nechodieva. Bola to hrozná zhoda náhod. Nebolo tam nikoho pred tragédiou ani po nej,“ hovorí nechápavo starosta obce Radošovce Miroslav Remenár.

Práve z Radošoviec sa totiž v osudný deň vybral Igor († 44) na bicykli z domu, kde žil s manželkou Andreou. Zronenú a ubolenú paniu sa nám podarilo stretnúť pred domom, v ktorom spolu s Igorom vychovala svoje deti a teraz sa spolu tešili z vnúčat. „Čo mám tej žene odkázať? Veď ja viem, že to neurobila naschvál, odpúšťam jej,“ hovorí tichučkým hláskom vdova po Igorovi.

„Ešte ráno o šiestej sme sa videli naposledy a teraz idem vybavovať pohreb,“ hovorí so slzami v očiach. Prezradila, že hoci je to pre jej rodinu obrovská tragédia, záchranárku Andreu nepreklína. Dokonca sme mali pocit, že jej dokázala odpustiť. „Je to veľmi zbožná žena, má obrovské srdce, to preto dokáže takúto vec odpustiť,“ vysvetlil nám pán starosta. „Aj Igor bol dobrý chlap, nikdy som ho nevidel vypiť ani kvapku!“ šokuje nás.

„Toto si rozhodne nezaslúžil, veď záchranári by nás mali chrániť. Raz ho už dokonca zrazil jeden mladík. Vtedy to dopadlo ešte dobre. Teraz šiel po chodníku a neprežil,“ krúti hlavou starosta Tvrdošoviec. Andrea (41) sa v nedeľu skoro ráno vybrala autom do práce v Dechticiach, kde bola záchranárkou. Večer však bola na oslave a žúrka sa musela pretiahnuť až do rána, keďže po havárii jej policajti namerali 1,25 promile v krvi.

„Jedna dvojčlenná hliadka zostala na mieste a poskytla zranenému mužovi prvú pomoc. Tretí policajt začal pátrať po vozidle, ktoré malo byť účastníkom nehody. Približne dva kilometre za obcou našiel podozrivé auto, pri ktorom stála žena. Policajtovi sa vzápätí priznala, že zrazila osobu, no priebeh nehody si nepamätá,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Policajt Andreu so súhlasom prokurátora zadržal a umiestnil do cely policajného zaistenia.

Za ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy z nedbanlivosti, z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a aj z prečinu neposkytnutia prvej pomoci najskôr hrozil Andrei trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. „Polícia vykonáva naďalej procesné úkony a skutok bude vzhľadom na úmrtie osoby po dohode s prokurátorom prekvalifikovaný na iný trestný čin,“ uzavrela Linkešová.