Vianočné stromčeky pod mostom: Vieme, aký bude ich osud

„Toto je obraz dnešnej chamtivej doby. Mohli ich predať za symbolickú sumu alebo darovať do rodín, detských domovov. Tie stromčeky mohli urobiť toľko radosti. No prečo niekomu urobiť radosť bez vlastného zisku. Radšej ich vyhodia. Smutné,“ rozhorčuje sa Paula. „Katastrofa, najskôr ich predávajú za nekresťanské ceny a zbytok vyhodia!“ dodáva nahnevane Ivana. „Mne to príde ako ako hromada mŕtvol - toto je šialené,“ pridal Ján. Objavili sa aj názory, aby stromčeky previezli do zoo, kde by poslúžili ako potrava pre slony.

Osud symbolov Vianoc však bude iný. Podľa Evy Mišovičovej z kancelárie primátora, situáciu išla na miesto preveriť hliadka Mestskej polície. „Ide o súkromný pozemok majiteľa predajne OBI, na ktorom si nepredané stromčeky odložil. Podľa informácií, ktoré policajtom poskytol vedúci predajne, po 9. januári plánuje majiteľ doviezť drvičku dreva a stromčeky spracovať,“ spresnila Mišovičová.