VIDEO FOTO Tigre, levy či žraloky iba kúsok od Bratislavy: Neuveríte v akom prostredí žijú!

Privíta vás magická príroda, ktorá je domovom pre zvieratká, ktoré si pracovníci Malkia Parku vzali pod svoje krídla. Tento park totiž však nie je žiadna zoologická záhrada. Mnohí zverenci majú za sebou ťažký osud, ktorý by ich čakal aj naďalej, keby sa ich neujali práve pracovníci tohto parku.

Zvieratká tu môžete obdivovať v krásnej a najmä voľnej prírode, samozrejme okrem šeliem, ktoré však v tomto parku tiež nechýbajú! Dokonca môžete poobdivovať aj krásneho bieleho leva Julka, či tigre Shakiru a Sheenu. Ale to zďaleka nie je všetko!

K dispozícii máte aj poznávaciu časť parku, kde môžete prísť do bližšieho kontaktu s niektorými zvieratkami. Ošetrovatelia vám radi zodpovedajú vaše otázky, ak by ste sa chceli o tom ktorom zvieratku dozvedieť viac. A to všetko v prostredí krásnej prírody.

Prvoradým cieľom Malkia Parku je vytvorenie čo najoptimálnejších životných podmienok pre zvieratá, ktoré zachraňujú z cirkusov a z nevhodných pomerov v domácich chovoch. "Od júna minulého roka k nám postupne pribúdajú zverenci nielen z cirkusov, ale aj od súkromných chovateľov, či už z dôvodu nedostatočných podmienok pre chov alebo sa už o ne nemohli z nejakých dôvodov starať," vysvetlili nám svoju filozofiu pracovníci parku.

"Žijú u nás zástupcovia mnohých rodov mačkovitých šeliem ako levy, tigre, leopardy, jaguáre, rysy, pumy a gepardy. Zvlášť sa tešíme zo vzácnej samičky leoparda snežného menom Hima, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku," prezradili nám. Zblízka môžete vidieť aj gibony, malpy a lemury, papagáje, surikaty či korytnačky.

"Pohladiť a naším krmivom nakŕmiť môžete kopytníky, napríklad zebry, ťavu, somáriky, ovce, kozy, lamy, zajačiky, kengury, hodvábničky a pávy," dozvedáme sa. V areáli parku nájdete mobilné akvárium so živými žralokmi, ktoré boli zachránené po ropnej havárii v Mexickom zálive v roku 2010. Žraloky absolvovali takmer rok trvajúcu liečbu a adaptáciu na nové prostredie. "Ich záchranca už nemal ďalšie prostriedky na pokračovanie v starostlivosti, a tak sú od konca roka 2016 v našej opatere," píše sa na stránke parku.

Tieto krásne zvieratá si môžete pozrieť, pohladiť či nakŕmiť, čo je určite zaujímavé tak pre deti ako aj pre dospelých. Pre deti je pripravené aj maľovanie na tvár, prevažne motívy zvieratiek. Návšteva tohto parku skrátka sľubuje príjemne strávený voľný čas v prostredí čarokrásnej prírody, kde zvieratká prídu až k vám!

Sezóna sa začína 29. apríla predĺženým víkendom do 1. mája. Počas celého mája potom bude otvorené každý deň od 10.00 do 18.00 hodiny.