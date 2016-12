VIDEO Senát rozhodol o Miroslavovi Vlčekovi, obvinenom z únosu exmanželky: Zostáva za mrežami!

Miroslav je obvinený zo spáchania zločinu pozbavenia osobnej slobody formou účastníctva. Znamená to, že za zmiznutím bývalej manželky, ktorú uniesli dvaja muži pred týždňom v utorok spred škôlky v Hlohovci, by mal byť práve on. Vlček to však stále popiera. Na našu otázku, kedy videl svoju exmanželku naposledy, bez zaváhania uviedol dátum 7. marec 2014. Na súd ho doviedli v putách, s igelitkou v ruke. Prišiel zlomený, pochudnutý a neoholený.

Pri príchode len povedal, kedy videl exmanželku naposledy, pri odchode už nepreriekol ani slovo. O mužovej väzbe rozhodoval súdny senát za hodinu. „Obvineného vzal do väzby z dôvodu tzv. útekovej, kolúznej a preventívnej väzby,“ uviedla zástupkyňa hovorkyne Krajského súdu v Trnave Michaela Krzysztofek. „Obvinený podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť,“ dodala. Vlček si slobodu dlho neužil.

Z predchádzajúcej väzby, kam sa dostal za podvody, ho pustili ani nie pred dvomi mesiacmi, 2. novembra. Mnohí tvrdia, že nebyť toho, že sa Vlček dostal von na kauciu, mohla byť jeho exmanželka doma s malými synčekmi. Súd však akékoľvek pochybenie odmieta.

„Predovšetkým treba uviesť, že v tomto trestnom konaní, v ktorom je obžalovaný M. V. trestne stíhaný zo zločinu daňového podvodu, je poškodeným Daňový úrad SR. V tom bývalá manželka obžalovaného nemá postavenie poškodeného. Preto súd nemal v rámci tohto trestného konania a rozhodovania dôvod informovať o prepustení obžalovaného z väzby na slobodu uvedenú osobu,“ vysvetlil hovorca Krajského súdu Bratislava Pavol Adamčiak.

Podľa neho takisto nebol dôvod na prijatie obmedzenia a povinnosti, ako je zákaz priblíženia k osobe. Miroslavova exmanželka Andrea (35) je nezvestná od minulého utorka. Napriek pátraniu niet po nej ani stopy. Miroslava kukláči vypátrali v sobotu v penzióne jeho kamaráta na Orave. Predtým prehľadali domy v Hlohovci.