VIDEO Vodičovi sa pokazil nákladiak, pozrite sa, čo urobil: Teraz to tu budem riadiť ja!

Toto by každý nezvládol. Vodič, ktorému sa včera v Senci pokazilo nákladné auto, sa rozhodol, že to nenechá len tak! Keďže blokoval premávku, zobral situáciu do vlastných rúk.

Úspešne tak riadil 5 pripájacích ciest na kruhovom objazde až do príchodu polície.

Ako mu to išlo, uvidíte vo videu.