Maličký Sebastiánko (†3) zomrel v nitrianskej nemocnici: Konečne je už je jasné, kto pochybil!

Krásny a zdravý chlapček bol mesiac pred svojou „záhadnou smrťou“ na preventívnej prehliadke u obvodnej lekárky, ktorá ho pochválila aký je zdravý. Všetko sa však zmenilo 30. januára tohto roka po tom, ako sa doma necítil dobre a zvracal. Po vyšetrení u lekára a rôznych meraniach sa zistilo, že má zvýšený cukor, na rad tak prišla hospitalizácia v nitrianskej nemocnici. Z nej ho však už v stave klinickej smrti transportovali do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, odkiaľ sa už živý domov nevrátil. Zomrel o deň neskôr.

Nedali mu šancu žiť

Sebastiánka síce začali v nemocnici liečiť, po 20 hodinách ale vydýchol naposledy. Zomrel v náručí svojej babky, ktorá s ním bola do jeho posledného okamihu, lebo mamina bola v štádiu rizikového tehotenstva. „Oni nám ho zabili,“ tvrdila od začiatku Sebastiánova babka Katarína Očkovská, ktorá spolu so Sebastiánkovými rodičmi podala trestné oznámenie. Rodina sa zároveň obrátila aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A ten im dal pri vážnych nedostatkoch ohľadom práce personálu nitrianskej nemocnice v týchto dňoch za pravdu.

Pochybení bolo veľa

Správa, ktorú Sebastiánkovi najbližší u úradu dostali hovorí jasnou rečou - pochybení v prípade chlapčekovej smrti bolo viac ako dosť. Prvou chybou bolo, že pri jeho príjme a počas hospitalizácie nebol vyhodnotený stav pacienta pomocou GCS skórovacieho systému. Ďalšou bolo, že pri poklese glykémie nad 11.0 mmol/l nebola do liečby pridaná glukóza.

Dávka podaného kália bola nedostatočná oproti odporúčaným dávkam v protokoloch liečby diabetickej ketoacidózy. Osudnou chybou tiež bolo, že počas hospitalizácie v nitrianskej nemocnici neboli u pacienta klinicky sledované somatické paramerte hydratácie, cirkulácie a ukazovatele možného ICH (začínajúceho edému mozgu) lekárom ani sestrou.

Smútok a hnev zároveň

Najbližší malého Sebastiánka sú z toho, ako sa zdravotnícky personál v nitrianskej nemocnici k ich malému chlapčekovi správal rozčarovaní. „Sme smutní a nahnevaní zároveň, lebo tých pochybení tam bolo viac. Úrad tiež konštatoval pochybenia vo vedení zdravotnej dokumentácie a v zápisoch do nej v časti ošetrovateľskej starostlivosti,“ vysvetľuje chlapčekova babka. Podľa rodiny tam bolo aj bielenie dokumentácie. „Toto všetko je tiež v štádiu vyšetrovania,“ pridáva Očkovská.

Chýbajúce záznamy V chlapcovej zdravotnej dokumentácii podľa úradu nie je záznam o tom, že personál včas zachytil odchýlky monitorovaných hodnôt vitálnych funkcií, ošetrovateľská dokumentácia je obsahovo, kvalitatívne aj kvantitatívne nedostačujúca, z rozsahu zápisov nie je možné identifikovať, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá v takom rozsahu aby bola pre pacienta účinná, efektívna a najmä bezpečná. „Pochybení v dokumentácii bolo ale oveľa viac, preto budeme žiadať riadne vyšetrenie,“ dodáva odhodlane Sebastiánkova babka.

Žiaľ vystriedala radosť

Bolesť, ktorú prežívala rodina mŕtveho chlapčeka, však asi o štyri týždne aspoň trochu nahradila radosť. Sebastiánkovej mamine sa po rizikovom tehotenstve narodila dcérka Elis, ktorá má už 5 mesiacov. „Ona je teraz naším slniečkom, ktoré nám vlialo novú nádej, rozdáva radosť a najmä nám dáva silu tešiť sa opäť zo života. Nič to ale nemení na tom, že naši právnici dotiahnu celú záležitosť až do konca. Riešia sa ešte znalecké posudky, ktoré zatiaľ nie sú dohotovené. Otázka odškodného nás teraz ako rodinu vôbec netrápi. My sme nepotrebovali peniaze, ale nášho Sebastiánka,“ vraví na záver K. Očkovská.

Nemocnica ako pštros

Závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dostali už aj v nitrianskej nemocnici. Jej postoj však zatiaľ pripomína skôr pštrosa, ktorý strčí hlavu do piesku. „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou svojim šetrením neustanovuje zodpovednosť konkrétneho zamestnanca. Ďalší postup bude zvažovaný v rámci ďalších rozhodnutí vedenia Fakultnej nemocnice Nitra,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. Zdá sa teda, že boj za spravodlivé potrestanie vinníkov bude pre Sebastiánkových najbližších ešte poriadne dlhý a ťažký.