Vodič precenil svoje sily: Zrážke už nedokázal zabrániť, napálil do auta pred ním

Presná príčina dopravnej nehody je zatiaľ predmetom vyšetrovania. Vodič Mercedesu, ktorý zrážku spôsobil, sa však pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla.

Polícia uviedla, že podľa doterajšieho vyšetrovania šofér doplatil na únavu. Alkohol nenamerali ani u jedného z vodičov. Škodu predbežne vyčíslili na 14-tisíc eur.

Vodič Mercedesu narazil do pred ním idúceho návesu, ktorý bol pripojený k ťahaču. Následkom tejto zrážky odhodilo Mercedes do betónových zvodidiel. Šoféra, ktorý zrážku spôsobil, previezli do nemocnice v Malackách.