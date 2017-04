Vodiča autobusu, ktorého prebodla tyč, čakajú operácie: Od smrti ho delili milimetre

O osud šoféra sa zaujímajú aj štyri ženy z Trstíc, ktoré viezol. Po tom, ako autobus vybehol z cesty do poľa, s hrôzou pozerali na zakrvaveného vodiča s tyčou v hrudi. Zavolali priateľa jednej z nich, ktorý je záchranár, a ten poskytol Alexandrovi prvú pomoc. Je pochopiteľné, že ženy sa o vodiča zaujímajú. Hneď na druhý deň po nešťastí volali do bratislavskej nemocnice, čo s ním je.

„Dozvedeli sme sa, že je v umelom spánku,“ povedala nám Regina. „Ešteže z toho vyviazol, veď mu tyč skoro prebodla srdce!“ dodala. Potvrdila to aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Zuzana Eliášová. „Pacient je vo vážnom stave, naši zdravotníci ho operovali a čakajú ho ešte ďalšie operácie,“ vysvetlila. Podľa našich informácií tyč, ktorá mala priemer asi tri centimetre, minula Alexandrovo srdce iba o 18 milimetrov!

Komplikovaný bol i zákrok hasičov, ktorí vodiča oslobodzovali. Muža tyč priklincovala k sedadlu, ktoré tiež prebodla. Alexander bol celý čas pri vedomí, o čo sa postaral práve záchranár a priateľ jednej z cestujúcich žien. „Hasiči do príchodu záchranárov zafixovali oceľovú rúru v hrudi vodiča na troch miestach a odstrihli pomocou hydraulického náradia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Júlia Kedrová.

Po príchode záchranárov, ktorí vodiča stabilizovali, hasiči odmontovali sedadlo, Alexandra uložili do zdravotného kresla a cez pole preniesli do sanitky. Tá ho previezla do ružinovskej nemocnice v Bratislave. Policajti našli šoféra nákladiaka, ktorému odletela tyč do autobusu a po incidente nezastavil, ale pokračoval v jazde. Či to urobil úmyselne, alebo si nehodu neuvedomil, policajti vyšetrujú.

„Vypočúvame vodiča, ktorý mal riadiť nákladné auto,“ potvrdila trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. „Čiastkové informácie k dopravnej nehode pri obci Topoľníky nebude polícia zverejňovať. V prípade sa naďalej vykonávajú procesné úkony,“ dodala. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy z nedbanlivosti. Ak vodičovi nákladiaka preukážu vinu, hrozí mu trest na 6 mesiacov až 2 roky.