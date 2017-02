Vojna fanúšikov pre Zem spieva: Prečo ste nedali šancu západniarom?

Viacerí porotcovia pritom súťažiacich poznali, po ich vystúpeniach však skonštatovali, že aj keď vystúpenia bývajú obyčajne výborné, to televízne im, možno pre trému, nevyšlo. Podľa nich by preto nebolo fér voči ostatným postupujúcim, aby postúpil niekto s takýmto výkonom. Diváci však považujú za neférové niečo iné. „Ako je možné, že namiesto povzbudenia v udržiavaní tradícií porota súťažiacich vyradí, aj keď nemusí???“ reagovali nahnevaní diváci na sociálnej sieti.

Anna Mrázová rozčúlene napísala: „Mne sa vidí, že treba vymeniť porotu, nehlasujú podľa výkonu, ale stále na niečo prihliadajú...“ V prípade, že porota nepovažuje výkon súťažiacich v regióne za dostačujúci na postup, nemusí za príslušný región zo základného kola súťaže postúpiť žiadny súťažiaci, reagovala na našu otázku RTVS.

Podľa štatútu do semifinále postúpi minimálne 16 a maximálne 21 súťažiacich s najvyšším hodnotením poroty bez ohľadu na to, či ide o hudobníkov, spevákov, alebo o tanečníkov, ale s prihliadnutím na región Slovenska, ktorý reprezentujú. Z každého základného kola 1 reprezentant zo západu, 1 reprezentant zo stredného Slovenska a 1 reprezentant z východu. Porota však má právo neposunúť ďalej nikoho.

Porota je zložená z odborníkov na folklór so skúsenosťami v súboroch: Samo Smetana, Lenka Konečná, Barbora Morongová, Alžbeta Lukáčová a Vladimír Michalko. V záverečnom finále rozhodnú o víťazovi diváci. Na názor sme sa spýtali aj bývalej lúčničiarky Ingrid Saňkovej, ktorá vedie folklórny súbor Klnka. „Myslím si, že celá štruktúra súťaže je nastavená zle, lebo sa porovnáva neporovnateľné, napríklad súbor so sólistom,“ zdôraznila.

Odborná porota by podľa nej mala zvážiť svoje vyjadrenia, pretože často svojimi názormi dehonestuje prácu ľudí zapálených pre folklór. „Niektorí členovia poroty asi zabudli, v akých súboroch pôsobili, kým si sadli na stoličku porotcu.“

Pravidlá súťaže

Súťaž má 7 základných kôl, 2 semifinálové kolá a jedno finálové kolo. Výkony súťažiacich posudzuje odborná porota, pričom predmetom hodnotenia je umelecké stvárnenie so zachovaním folklórnych prvkov a umelecký dojem podaných výkonov. Porota rozhoduje o výbere a postupe súťažiacich z kastingov do základných kôl a semifinále až do finálového kola. Vo finále rozhodujú o víťazovi súťaže v priamom prenose diváci prostredníctvom SMS hlasovania.