Výpoveď nebohého poslanca Gauliedera na súde: Čo vytýkal primátorovi Galanty?

Okrem primátora Galanty Petra Pašku (44) je obžalovaný i jeho predchodca Ladislav Maťašovský, bývalý prednosta mestského úradu Ján Polakovský a bývalý hlavný architekt mesta Peter Aštari.

Podľa obžaloby mali v rokoch 2014 a 2015 manipulovať verejnú súťaž tak, aby sa víťazom verejného obstarávania na stavebný dozor pri rekonštrukcii neogotického kaštieľa v Galante stal jeden z nich, Peter Aštari. Ak by sa tak stalo, podľa obžaloby by získal neoprávnený prospech viac ako 22-tisíc eur.

„Ja mám svedomie absolútne čisté,“ bráni sa od začiatku primátor Paška.

Na včerajšom pojednávaní čítali aj výpoveď Františka Gauliedera z prípravného konania. Okrem iného vo výpovedi kritizoval primátora za to, že nechcel zverejniť meno zamestnankyne mestského úradu, ktorá úzko spolupracovala s políciou pri odpočúvaní zamestnancov mestského úradu. Nepáčilo sa mu, že funkciu stavebného dozoru pri rekonštrukcii kaštieľa bude vykonávať Peter Aštari, ktorý bol súčasne hlavným architektom mesta. „Zvláštne bolo aj celé výberové konanie na firmu, ktorá rekonštrukciu kaštieľa zrealizuje,“ tvrdil nebohý poslanec. „Prekážalo mi aj to, akým spôsobom bola verejnosť informovaná o celej veci, rovnako ako správanie primátora počas pracovného stretnutia s poslancami, na ktoré ako jediného nepozval práve mňa, svojho najväčšieho oponenta a kritika,“ zaznelo vo výpovedi Gauliedera.

Primátor Paška stále tvrdí, že je nevinný. „Celé je to veľmi nešťastné a najmä poškodzujúce moju povesť,“ bráni sa.

„Zaujímavé je, že keď som po prepuknutí prípadu navštívil Národnú kriminálnu agentúru, aby som zistil, čo sa deje a pomohol pri vyšetrovaní, na moje prekvapenie tam už sedel pán poslanec Gaulieder. Je to zvláštne. Navyše, jeho výpoveď, ktorú teraz čítali na súde, vôbec nič nehovorila ku skutku,“ dodal Paška.

Pojednávanie v danej veci pokračuje 7. júla.

Pri pitve našli omamnú látku

Františka Gauliedera zrazil vlak v noci z 24. na 25. marca pri Trnovci nad Váhom v okrese Šaľa. Polícia to vyšetruje ako usmrtenie a obmedzovanie osobnej slobody. Podľa svedkov stál poslanec pri zrážke bokom k vlaku. Hovorí sa aj to, že v blízkych kríkoch počul rušňovodič po zrážke šuchot. Takisto vypovedal, že pred lokomotívu vstúpil nebohý s rukami zdvihnutými do tvaru V. „Žiaľ, to sa nedá nijako overiť, lebo to videl len on. Vyšetrovateľovi sa ale nepodarilo zdokumentovať posledných približne 11 hodín života Františka Gauliedera,“ povedal právny zástupca rodiny nebohého poslanca Ján Foltán.

Presné výsledky pitvy ešte nie sú, ale tie predbežné ukazujú, že Gaulieder mal v tele zatiaľ neznámu omamnú látku. „Práve tá mohla mať významný vplyv na jeho správanie. Zatiaľ ešte nie je jasné, akým spôsobom, kedy a v akom množstve sa do jeho tela mohla dostať,“ informoval Foltán. O akú látku šlo, nechcel špecifikovať, pretože ešte nie je spravený jej rozbor. „Zachytili ho obecné kamery, no z nich je zrejmé, že vtedy nebol pod vplyvom žiadnych látok. Pohyboval sa normálne a konal premyslene, no ak by bol pod vplyvom látky, ktorú mu našli pri pitve v moči, bol by jeho pohyb nekoordinovaný,“ myslí si Foltán.