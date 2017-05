Zabila matka po Jožkovi (†9 dní) aj Paťka (†25 dní)? Zúfalý otec po prvýkrát prehovoril!

Prípad Alžbety Zlatňanskej, ktorú zo zabitia jej synčeka Paťka prvostuňový súd oslobodil, sa musí začať prejednávať na okresnom súde od úplného začiatku najmä preto, že po jeho vrátení krajským súdom zomrel prísediaci senátu a obžalovaná nesúhlasila s tým, aby nový senát pokračoval tam, kde skončil ten pôvodný.

Pred sudkyňu sa tak musel postaviť opäť aj otec oboch chlapčekov a Alžbetin exmanžel.

„Obaja synčekovia zomreli vlastne v mojej neprítomnosti. Až brutálna smrť toho druhého nám vnukla myšlienku, že i Paťko mohol zomrieť rukou svojej matky,“ prezradil zo smrtí oboch synčekov ešte stále nevysporiadaný Jozef (42), ktorý prvýkrát prehovoril pre média.

„Nerozumiem, že si nikto pri jeho pitve nevšimol na jeho tele modriny, ktoré mu zrejme spôsobila iná osoba. Prečo sa už vtedy nerobila aj súdna pitva, ktorá mohla prezradiť o jeho smrti, a aj o tom, čo jej predchádzalo, viac?“ pýta sa smutne a dodáva: „Keby sa to hneď poriadne vyšetrilo, Jožko, ktorého vyhodila v júni 2011 z okna na 5. poschodí s tvrdením, že do bytu vošiel neznámy muž, vzal jej ho z rúk a vyhodil von, mohol žiť!“

Tomu, že sa celý smutný prípad niekedy vyšetri a uzavrie, už Jozef neverí. „Želal by som si to, no pokiaľ sa ona neprizná, zrejme sa to, ako Paťko naozaj zomrel, nikdy nedozvieme.“

Žiadnu vinu necíti

„Cítim sa nevinná,“ povedala pred súdom jedinú vetu na svoju obhajobu Alžbeta Zlatňanská, pretože ďalej, tak ako v prípravnom konaní či na prvých pojednávaniach, už odmietla vypovedať aj uzavrieť dohodu s prokurátorkou.

„Som presvedčený, že Paťkovu smrť má na svedomí ona," pridal rozhodne Jozef Zlatňanský, ktorý sa po smrti druhého chlapčeka s exmanželkou rozviedol.

„Nechcem mať s ňou už nič spoločné. Žijem si už svoj život s novou družkou, no je možné, že už nikdy nebudem mať svoje dieťa,“ vraví smutne pri pomyslení, akú šťastnú rodinku mohol mať.

Podľa jeho bývalej susedy, ktorá Patrika dokonca oživovala keď sa pri kúpaní matkou vo vaničke topil, Alžbeta sa zrejme bála, že po pôrode sa bude Jozef viac venovať dieťaťu ako jej, ba po smrti svojich detí neprejavovala žiadne emócie. Tie na nej neboli badateľné ani v súdnej sieni, do ktorej kráčala s kamennou tvárou a pri výpovediach exmanžela sa na neho ani raz nepozrela.

Pri jeho popise niektorých udalostí pred Patrikovou smrťou a bezprostredne po nej občas iba prudko dýchala. K hrobu synčekov chodieva Jozef aj so svojimi blízkymi často, no rodina ich matky podľa jeho slov vôbec. Za to, že svojho druhého synčeka Jožka (†9 dní) balkóna bytu na 5. poschodí si Alžbeta Zlatňanská odpykáva 15 ročný trest vo väzení v Levoči.

