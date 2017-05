Zdesenie pod Zoborom: Chcú obmedziť otváracie hodiny v podnikoch

Po Bratislave sa pustili do posúvania zatváracích hodín v podnikoch na skorší čas i v Nitre. Doslova zdesenie medzi prevádzkovateľmi rozličných podnikov pod Zoborom, ktorí sú najmä na Mostnej a Kmeťkovej ulici v širšom centre mesta. Cez týždeň mali byť podľa návrhu podniky otvorené miesto do tretej hodiny ráno len do polnoci, v piatok a v sobotu, keď boli otvorené do štvrtej hodiny, by sa zatvárali o dve hodiny skôr. „Toto by bolo pre nás doslova likvidačné, lebo ľudia, a najmä tí mladí, k nám chodia po jedenástej večer a zotrvávajú do záverečnej. Koľko by sme za tú hodinu zarobili? Veď to môžem zatvoriť a všetkých zamestnancov prepustiť,“ skonštatoval nahnevane Juraj Kuník, spolumajiteľ diskotékového klubu Devils pub. „V našom podniku okrem mňa robí moja manželka a syn, ale aj ďalších sedemnásť zamestnancov. Ak by schválili skrátenie otváracích hodín môžeme ho zatvoriť a pôjdeme na ulicu,“ zdieľal názor kolegu Peter Sklenár, ktorý má diskotékový podnik Rio. Jeho manželku Líviu snaha niektorých poslancov tiež nahnevala. „Situáciu sme chceli riešiť, lenže z mesta sa nám nikto neozval. Verím, že sa niekto mohol sťažoval, lenže my za správanie ľudí, ktorí od nás odišli nemôžeme. Zvláštne je, že petíciu proti úprave zatváracích hodín podpisovali nielen niektorí obyvatelia dotknutých ulíc, ale aj turisti z Veľkej Británie.“

Proti sú aj poslanci

V lokalite, kde sa chodia baviť najmä mladí, je niekoľko desiatok prevádzok, čo by pri ich zatvorení znamenalo veľké prepúšťanie. „Petíciu podpísalo už 4500 ľudí. Pri zatvorení prevádzok by prišlo o prácu možno aj tisíc ľudí. Okrem majiteľov by to boli ich zamestnanci, ale aj taxikári či tí, ktorí nejakým spôsobom s týmito podnikmi spolupracujú. Tvrdenie, že hostia pri odchode od nás robia v meste neporiadok neobstojí, preetože na ten musí dohliadať štátna a mestská polícia. Ak ja mám vo svojom podniku 13 kamier, prečo ich na uvedené ulice nenamontuje mesto? My by sme mu isto nejakou čiastkou prispeli,“ netají majiteľ ďalšieho z podnikov Miroslav Dunčič. Zaujímavo znela i poslanecká rozprava, v ktorej drvivá väčšina mestských zákonodarcov bola proti tomu, aby podniky v meste zatvárali skôr. „Návrh nepovažujem za správny. Po zatvorení podnikov by sa ľudia z nich rozišli do parkov a do iných lokalít meste, kde by robili ešte väčší neporiadok. Je potrebné zvýšiť na dotknutých uliciach nielen počet kamier, ale aj hliadok. Netrestajme 99% slušných ľudí, ktorí sa do podnikov chodia normálne baviť,“povedal Ján Greššo mladší. „Hluk o štvrtej ráno je rovnaký ako o druhej, takže čo by sme tým vyriešili?“ pýtal sa poslanec Miloš Dovičovič. „Treba trestať tie podniky a ľudí, ktorí porušujú zákony a nie všetkých bez rozdielu,“ pridal poslanec Peter Košťál.

Neistota naďalej trvá

Ako na to navrhol Miroslav Dunčič. „Koho by prichytili, že niečo ničí, alebo robí neporiadok, treba mu dať metlu či iné náradie, vestu, aby ho všetci videli, a nech si trest odpracuje vo verejno-prospešných prácach. Videli by ste, aký by to malo účinok.“ Po porade poslaneckých klubov sa vec napokon odložila. Podľa ich návrhu treba vyvolať rokovanie všetkých zainteresovaných a nájsť také riešenie, ktoré by splnilo účel a nikoho neobmedzilo. „Je to síce malý posun vpred, ale zatiaľ to nič nerieši. Naša neistota trvá,“ zhodli sa sklamaní majitelia nitrianskych podnikov.