Známy dídžej po nehode na R1, ktorú zavinil opitý vodič v protismere: EKG poslal odkaz z nemocnice

Stanislav († 53) vošiel v sobotu večer nesprávne na rýchlostnú cestu pri Novej Bani. Svoju úlohu zohral aj alkohol: v krvi mu zistili 2,99 promile! V protismere prešiel viac ako 10 kilometrov. Zrazil sa s autom, ktoré šoféroval dídžej EKG. Viezol priateľku Mariannu (24) a kamarátku Evu (27). Stanislav zomrel na mieste, Mira a obe ženy previezli do nemocnice.

Okamžite sa rozchýrilo, že dídžej je v kóme. Jeho kamaráti však zverejnili na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej Miro síce leží v posteli s rukou v sadre, ale usmieva sa. „Mirko, Majka a Evka potrebujú teraz pokoj a spánok,“ napísali kamaráti na stránku klubu, kde dídžej hráva. Miroslav má viacero zlomenín, napriek tomu nestráca dobrú náladu. Presvedčili sme sa o tom, keď sme mu včera zavolali.

„Zdravotne som na tom už dobre. Mali by byť nejaké operácie, ale neviem to naisto. Ak sa mi stav stabilizuje, tak ma nebudú operovať,“ povedal. Z nehody si nepamätá vôbec nič, no od šoférovania si dá určite pauzu, minimálne na dva mesiace. Miroslav a Eva ležia v nemocnici v Nitre, Marianna je v Banskej Bystrici. Obidve ženy vyviazli len s ľahšími zraneniami.