Zúfalá babka Helena: Všetkým dôchodcom pridali, iba mne nie!

Helene Kvašňovskej pôvodne vymerali 336 eur, ale vzhľadom na odpracované roky jej sumu zvýšili na minimálny dôchodok. Aj tak má iba 352,70 eura. „Je to výsmech všetkých pracujúcich. Za 47 rokov som bola nezamestnaná asi dvakrát, dokopy pár mesiacov,“ hovorí. „Mám troch synov, no len s jedným z nich som na materskej zostala celé dva roky,“ povedala. „Zaráža ma, že ľudia, ktorí roky sedeli doma nezamestnaní, dostávajú toľko ako ja,“ dodáva roztrpčene.

Vyučila sa v odbore pánsky krajčír, no tejto profesii sa nikdy nevenovala. Hneď po škole robila elektronavíjačku v dubnickom podniku, ktorý mal pobočku v jej rodnej Nitrianskej Blatnici. Vydržala tam 20 rokov. Potom celú dekádu dochádzala do Piešťan, kde pracovala v Považských mlynoch a cestovinárňach. Odtiaľ sa presunula do tamojšej pekárne. „Tam som zostala až do dôchodku. Keby prevádzku nezrušili, asi by som robila doteraz,“ tvrdí.

Ostala by, hoci práca nebola najľahšia a platili ju mizerne. „Tam sa nerobilo, ale makalo. Celé dni som stála na nohách, cez víkendy aj sviatky. Bola som rada, keď som dostala 280 eur v čistom,“ šokuje nás. Ťažká drina jej zničila zdravie. „Mám problémy s nohami, trápia ma bolesti kĺbov. V noci pre to často nemôžem spať,“ vysvetlila. Cíti sa ukrivdená aj preto, že všetkým dôchodcom, ktorých pozná, pridali v januári 8,20 eura, len jej nie.

„Stále dostávam 352,70 eura, ktoré mi schválili ešte v decembri 2015. Je to nespravodlivé,“ krúti hlavou. Vyžiť z malého dôchodku dokáže len preto, že je vydatá. „Manžel tiež dostáva dôchodok, ale vyskakovať ani tak nemôžeme,“ tvrdí. „Veď len základné výdavky na bývanie máme mesačne 230 eur. Kúrime plynom, lacné nie sú ani elektrina a voda,“ dodala. Nemalú sumu dáva aj na lieky.